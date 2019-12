Gente de Zona nos ponen a bailar "Poquito a poco" Gente de Zona, el dúo responsable por el himno internacional "La Gozadera", estrenó el video musical de su tema “Poquito a poco” junto a Zion y Lennox. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gente de Zona, el dúo responsable por el himno internacional “La Gozadera”, estrenó el video musical de su tema “Poquito a poco” junto a Zion y Lennox. El tema es una de las 16 canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica Otra cosa. “Nuestro álbum Otra cosa nos ha regalado muchísimas bendiciones, desde nominaciones a una gira por Estados Unidos y Latinoamérica. Estamos felices de cerrar el año de la mejor manera, con nuestros amigos Zion & Lennox quienes nos acompañan en este tema “Poquito a poco”, dijo el dúo a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, los artistas emocionaron a sus seguidores al subir contenido de ellos en forma de caricaturas a través de sus redes sociales – todo mientras anunciaban que se venía un video para “Poquito a poco”, el cual ya pueden disfrutar a través de YouTube. Con este proyecto, Gente De Zona demuestra que puede ampliar su creatividad con este tipo de material, debido a que es diferente a lo que normalmente lanzan ya que es primera vez que se representan como caricaturas en un video musical. Gente De Zona acaba de culminar una presentación en El Salvador, donde sobrepasaron las expectativas de más de 30 mil fans. Ahora se preparan para terminar el año igual como lo empezaron: exitosamente con una nominación a Premios tu Música Urbano en la categoría de Canción Tropical Urbano por su colaboración con el cantante Silvestre Dangond, “El mentiroso”. “Poquito a poco” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Advertisement

Close Share options

Close View image Gente de Zona nos ponen a bailar "Poquito a poco"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.