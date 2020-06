Gala Montes pondrá a bailar a todos este verano con 'P.E.C', su pegadizo tema musical "Ante la sociedad la mujer tiene que seguir las reglas y no, está bien que nos alborotemos un poco y que incomodemos a los hombres con nuestro ruido", cuenta la actriz y cantante mexicana sobre la canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Gala Montes @nyusage Italia Padilla Actúa, canta, baila y todo lo hace bien. A sus 19 años, Gala Montes es una de las artistas más talentosas y completas de su generación. Y su carrera va en ascenso. La actriz y cantante, que graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que marca su debut en la empresa mexicana, está de estreno. La que fuera hija de Rafael Amaya en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos acaba de lanzar su nuevo sencillo, ‘P.E.C’, una pegadiza canción que fusiona varios géneros musicales, entre ellos el funk carioca, un estilo proveniente de Brasil que la ‘traumó’ nada más escucharlo. "Lo escuché tanto que dije ‘tengo que hacer una canción así’ y una vez que conocí bien de cerca el género decidí escribirla junto con un gran amigo mío, Giaco. La canción mezcla varios géneros, funk carioca, dance hall y pop alternativo, y es algo que definitivamente te hace bailar y parar la oreja en cuanto la escuchas", comparte emocionada Gala a People en Español. Image zoom Gala Montes Marcos García "En la canción hablamos de que la rebeldía a veces nos puede traer consecuencias muy buenas y gratificantes para la vida y para cambiar la forma en la que vemos el mundo. De que a veces salirnos de la línea nos puede regalar momentos inolvidables", explica. Gala, que cuenta con más de dos millones de seguidores solo en Instagram, define el tema musical como ‘algo bastante retador, sensual y divertido’. "Ante la sociedad la mujer tiene que seguir las reglas y no, está bien que nos alborotemos un poco y que incomodemos a los hombres con nuestro ruido", reivindica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven actriz interpreta el tema a dúo con el cantante y compositor mexicano Giaco, una colaboración que se dio de forma natural ya que se conocen desde hace varios años. "Somos grandes amigos, compañeros de vida y hemos vivido muchísimas cosas juntos. Desde que nos conocimos conectamos en la música y en la vida real y preferí que mi primera colaboración con alguien fuera algo genuino y real y la reacción de la gente y la aceptación de este tema ha sido de lo mejor. Ser real es lo que más me ha funcionado", señala. ¿Pero qué tiene este sencillo de Gala Montes? "Mucho, mucho, pero mucho esfuerzo", responde sin dudarlo. "Estuve varios meses detenida y el proceso en la música me ha costado por varios factores, así que decidí que si iba a sacar esta canción iba a ser cuando el universo y todo estuviera alienado y sin pedir nada a cambio por parte del mismo universo. Cuando empecé a ver las cosas de esta forma todo cambió y se empezaron a acomodar, se sumaron personas que nunca creí que iban a estar trabajando conmigo como Stefano Vieni, quien estuvo a cargo la producción musical. Él es el productor de Danna Paola, Paty Cantú y Dulce María, entre otros. También se sumó Güido Laris, que hizo la producción vocal y ha producido a personas como Filipa Giordano, Ha-ash, Reik, RBD. Desde chile se sumó Nico Quiroga, ingeniero de MIX (Cami, The Voice Chile) y para el proceso final Dave Donelly estuvo a cargo del mastering (Aerosmith, Miley Cyrus y Nelly Furtado, entre muchos otros). Entonces me siento muy muy honrada de que gente tan talentosa y reconocida se haya sumado a este proyecto y haya puesto de su parte para crear esto. 'P.E.C' ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

