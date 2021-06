Frida Sofía pide apoyo a sus fanáticos para ganar importante premio Dejando atrás los conflictos personales, Frida Sofía ahora se autopromueve para lograr un reconocimiento en el mundo de la música. ¿De qué se trata? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se anunciaron las nominaciones a los Premios Juventud en sus diferentes categorías; entre ellas se encuentra el galardón "Quiero más" para su rama digital. En dicha terna está nominada Frida Sofía; por ello, la influencer dejó de lado sus problemas personales y pidió apoyo a sus fanáticos para lograr obtener este reconocimiento al poner la imagen, en su cuenta de Instagram, donde aparece su nombre y la frase "¡Vota hasta el 28 de junio!". Posteriormente, dio a un agradecimiento a sus seguidores por darle su respaldo siempre. "¡Gracias a todos los que me apoyan y creen en mi! Cada persona que se toma el tiempito de votar o de mandarme mensajes y detalles", escribió Frida Sofía en otro post que subió a la misma red social. "Gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por darme la oportunidad y el honor de formar parte de tu vida". Acompañó este último mensaje con una instantánea donde la intérprete de "Ándale" aparece sentada junto al texto donde se menciona su nominación. Los internautas reaccionaron de inmediato informando que ya habían votado. También le enviaron halagos, felicitaciones y mensajes de cariño hacia La también modelo. "Felicidades muñeca, te mereces todo lo bueno"; "Frida hermosa sigue adelante, muchas personas y yo creemos en ti"; "muchas bendiciones y espero que obtengas el premio", y "Eres muy talentosa", entre otros, son los textos que sus seguidores le dedicaron. Frida Sofía Credit: IG Frida Sofía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, hubo quienes le sugirieron cantar otros ritmos. "Deberías hacer rolas tipo jazz, tipo Amy Winehouse, no sé si la habrás escuchado, o de Alanis Morissete, creo iría bien con el color de tu voz" o "Canta otras rolas como el blues", mencionaron los cibernautas. Habrá que esperar hasta la ceremonia de entrega de los Premios Juventud, que se llevará a cabo el próximo 22 de julio en Wastco Center de la Universidad de Miami, para saber si Frida Sofía resulta ganadora.

