Frida Sofía está de vuelta con su segundo sencillo "Nada es para tanto", canción que escribió cuando se estaba divorciando de Luis Escamilla. "Es algo que yo escribí y es una canción que demuestra dolor, pero te dice que sale el sol al otro día", dice Frida, quien confesó que sufre ataques de ansiedad muy fuertes desde pequeña. "Al final le dejar ir; hacerlo por ti es mejor y [a] seguir adelante. Hay mucho dolor aún, pero nada es para tanto".

El dolor, según la intérprete de "Ándale", lo está superando gracias a su amor propio y al trabajo. "Quiero aventarme a hacer las cosas. Yo no voy a esperar estar en mi lecho de muerte para que mis talentos me empiecen a rodear como fantasmas y me vengan a buscar y decirme por qué no me usaste", dice la hija de Alejandra Guzmán, quien por el momento descarta reconciliación con su madre.

"Si yo me veo en la tele me caigo gorda, todos ven a una escuincla hablando mal de su mamá pero nada es para tanto. Yo no puedo ver mis entrevistas, me da pena, pero me estoy liberando".

Su liberación la quiere compartir con sus seguidores. "Quiero que la gente escuche mi canción para ver un mañana", dice Frida, quien no desea volver a enamorarse por el momento. "Sí le he pedido a la Virgen que me llegue una pareja, pero por primera vez en mi vida me estoy descubriendo. Por todo lo que pasó ¿crees que se me antoja coquetear? Es lo que menos me interesa".