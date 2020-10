Close

¿Cómo ver el concierto virtual de Fito Páez? Cada vez falta menos para que los fans disfruten de La conquista del espacio, el primero concierto virtual global de Fito Páez. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez falta menos para que los fans disfruten de La conquista del espacio, el primero concierto virtual global de Fito Páez. “Somos casi 80 personas preparando este concierto. Será todo un espectáculo”, contó el cantautor argentino en entrevista con People VIP. “Ojalá puedan disfrutarlo como lo vamos a disfrutar nosotros”. Producido por Rodeo Entertainment & Loud And Live, desde el Movistar Arena de Argentina para todo el mundo, el evento promete un show con banda completa que quedara en la historia. Lo acompañarán Diego Olivero en bajo y dirección musical, Juan Absatz en teclados y voces, Juani Agüero en guitarras y voces, Gastón Baremberg en batería y Florencia Villagra en voces. “Estamos disfrutando los ensayos, así que los invito a pasar un buen rato”, añadió Páez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesia Hoy, en contexto de cuarentena y a través de sus conciertos vía streaming, Fito continúa demostrando que es uno de los artistas más influyentes de la región, alcanzando una audiencia que supera el millón y medio de espectadores. “Lo único que hizo la pandemia fue utilizar mi disciplina para poder atravesarla de mejor manera y a la vez estar generando algo que me dé placer y espero que se lo dé a los demás”. Image zoom Además de alistar motores para su primer concierto virtual global, el intérprete de “Es sólo una cuestión de actitud” prepara su autobiografía. “Conté lo más lindo y lo que no se conoce. Es un libro de descubrimiento”, apuntó. “Mi primera vez del erotismo, de la música, de los excesos, del fútbol y de la música. Se contará la verdad, no un mito". Los boletos para el concierto virtual están a la venta en fitopaezmusica.com

