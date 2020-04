Feid aclara tajante: “Yo no tengo fanáticos”

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

El cantante colombiano Feid habló largo y tendido sobre su nueva producción FERXXO Vol 1: M.O.R, la crisis por el coronavirus y sus fans. Con ustedes… FEID

¿Cómo estás viviendo esta cuarentena?

Estoy tranquilo y en casa y en comunicación con mis papás que están en Colombia, yo estoy en Miami. Lo único que cambió es que no ando en los aviones, pero cuando estoy en Miami siempre estoy en casa, voy a la oficina un rato. Trato de dedicarle más tiempo a las redes sociales.

Primera persona que verás cuando termine esto.

Iré a Colombia a ver a mi familia, han sido días difíciles de no verlos, iré a darle un abrazo a mis papás y mi hermanito.

Tres razones por las que la gente tiene que escuchar su disco FERXXO Vol 1: M.O.R

Lo pueden decir como quieran decirlo. Es una forma súper cariñosa que tienen mis fans y la gente cercana a mí que me dicen. Yo no tengo fanáticos sino gente que me apoya [y] me quiere. Me siento muy cercano a ellos. Quiero que la gente se desconecte con este disco, que disfrute. Es un trabajo excelente que cayó muy bien en esta época.

Si das una vuelta al pasado, ¿qué es lo primero que piensas?

Ayer estaba en un chat con mis compañeros del colegio y la música que hacía en aquel momento no tiene nada que ver con la música que hago ahora. Hacía música sin importar qué me dijeran, no me daba pena. Creo que el secreto de mi éxito es que sigo siendo auténtico.

Hay una anécdota muy bonita del pasado, tenía un hombre artístico cuando era joven, me llamaba Rayo y hubo un grupo en Colombia que se llamaba Rayo y Toby, que eran muy reconocidos y le dije a mis papás, que me habían dañado mi carrera, que eso no era posible. Ahora miro eso y lo recuerdo, y hay cosas peores.

¿Qué te falta por hacer?

Me faltan miles de cosas por hacer, tengo sueños muy bonitos, me vine aquí a los Estados Unidos para que mi carrera se hiciera aquí. Estoy loco por conocer a Drake. Quiero trabajar con J Balvin, Maluma. Y ahora que la gente está escuchando mi música quiero darles más canciones.