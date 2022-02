Farruko deja el género urbano y ahora ¡canta música religiosa! Los fanáticos enfurecen Con el fin de seguir un camino religioso, Farruko ha decidido dejar de cantar música urbana para dar un mensaje sobre Dios. Las criticas al respecto se han desatado por parte de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, Farruko ha dado a conocer una serie de mensajes religiosos y habla de un cambio personal y profesional gracias a Dios. Así, ha decidido pedir perdón público en su última presentación, realizada en Miami; Florida, por las letras de sus canciones de género urbano y dar un mensaje religioso; lo cual, no ha sido del agrado de muchos de sus seguidores. "No sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones", advirtió Farruko durante su espectáculo en la Arena de Miami. "No me siento orgulloso de eso". Cuando el tema "Pepas", que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, el intérprete de música urbana no cantó la letra y prefirió dar un discurso al respecto. "Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonencomo ser humano porque el amor empieza por el perdón", mencionó. "Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo", agregó. "Farru no se fue ni se irá, solo que Carlos y Dios lo dirigen ahora". Farruko Credit: IG/Farruko SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los asistentes se pronunciaron ante esta situación. "Todo está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos no sé qué predicando como un pastor", mencionó un cibernauta al famoso, en su cuenta de Instagram, quien no dudó en responderle. "Pues lamento decirte que Farruko se retiró y el que está es Carlos y te hacemos una devolución de dinero, con bendiciones de amor", mencionó. Además, el cantante escribió un mensaje en la misma red para sus fanáticos. "Lamento verdad, los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos; así solo, vaya y ahí estaré, y los amare igual ¡¡vayan o no vayan!! Están a Tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo. En vida eterna y armonía los amo. El culto hoy es en Fortmyers. Nadie está obligado hay más artistas que usted puede seguir y ir a ver. Solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans y Dios es un Dios de orden, y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje. Los amo", mencionó. Farruko ha decidido hacer una cambio de su estilo de vida y aprovecha las redes sociales para mostrar cómo Dios lo está ayudando en diversas situaciones; incluyendo, en asuntos cotidianos.

