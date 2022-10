Una fan da a luz en pleno concierto de Karol G en Fresno La reguetonera colombiana Karol G estaba cantando su tema “El makinón” cuando sucedió lo inesperado. Mira el dulce detalle que tuvo la colombiana con la nueva mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Credit: Photo by Emma McIntyre/Getty Images Strip Love Tour, la exitosa gira musical de Karol G , fue escenario de una sorpresa este martes en la noche cuando una de las asistentes a su concierto en Frasno, CA, dio a luz mientras la reguetonera se estaba en el escenario cantante "el makinón". Según relató la artista colombiana en una serie de videos en sus redes sociales, todo sucedió muy rápido y cuando terminó su presentación, investigó con su equipo de producción el nombre de la nueva mamá y el hospital donde estaba para visitarla. "Estoy muy emocionada y en shock", dijo la intérprete de éxitos como "Provenza" y "Tusa", en un clip en su cuenta de Instagram mientras llegaba al centro de atención Saint Agnes, donde estaba internada la joven madre. En el video se ve a la ex pareja de Anuel buscando la habitación en la que permanecía su fan y, aunque no compartió el momento en el que ambas se encontraron, la paisa aseguró que tanto la mujer como su hija estaban en perfecto estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La bebé está increíblemente saludable y hermosa, su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy, siempre leal a la lealtad de ustedes", escribió la también empresaria junto a un selfie en el que se muestra conmovida hasta las lágrimas. Cabe recordar que varios momentos de esta gira se han hecho virales como el de la abuelita que se subió al escenario en Houston, TX, a cantar 'Mamiii' junto con ella, cuando invitó por sorpresa a Nicky Jam en Miami o cuando se le cayó una pieza de la falda y una bailarina tuvo que ponérsela, son algunos de los hechos que han marcado esta gira. La gira ya está en su etapa final y próximamente Karol G se estará presentando en ciudades como Portland, Seattle, Vancouver y cerrará con broche de oro en Boston el 2 de noviembre.

