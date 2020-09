Famosos cantantes de la música regional mexicana estallan contra los Latin Grammy Varios artistas del género regional mexicano exigen una explicación a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por no incluir a su música en las principales nominaciones de los Latin Grammy. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los artistas del género regional mexicano estallaron contra la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, por no incluir a su género en las principales categorías de la nueva edición de los premios Latin Grammy. La academia no incluyó a artistas gruperos en, entre otras, las categorías de mejor grabación, canción y álbum del año, así como mejor nuevo artista, cuando anunció las nominaciones este miércoles. En respuesta, representantes del género exigieron en redes una explicación. La pregunta “¿Y el regional mexicano no cuenta?” inundó los perfiles de los artistas del género, entre los que existe la impresión de que la academia da preferencia a los artistas del género urbano. “En 14 años, el género Regional Mexicano no ha estado incluido en las categorías generales de los Latin Grammys”, señalaron. Además, las nominaciones de Chiqus Rivera en la terna Mejor Album de Música Banda y Natalia Lafourcade, en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana han sido bastante criticadas por conocedores y expertos del género. “Quiero una explicación y no mama…s”, escribió Jimmy Humilde, representante de Natanael Cano, en su cuenta de Instagram. “¡Que se jodan!.... Se los prometo que esto va a cambiar! Y los que nominaron….no mam..n!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Chiquis celebró por todo lo alto su nominación por su disco Playlist. “No tengo ni palabras, no me lo esperaba. Gracias”, dijo en un vídeo en Instagram. Sin restarle importancia a la situación, El Fantasma reconoció que el mayor reconocimiento son los fans. “El pueblo es mi premio”, escribió en sus redes.

