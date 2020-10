Exintegrante de Menudo comparte un episodio de violencia física del que fue testigo en la banda "Una noche tuve que encerrarme en el baño". Con este testimonio el actor y músico venezolano Jonathan Montenegro destapó algunos hechos de abuso que se dieron en la famosa formación musical. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno de la serie Súbete a mi moto sobre una de las bandas juveniles más exitosas de todos los tiempos, Menudo, se ha abierto la caja de Pandora sobre lo que vivieron algunos de sus integrantes. Si bien algunos han negado categóricamente los abusos que se describen en la serie, hay quienes han salido a la palestra para hablar en primera persona de algunos episodios poco agradables que presenciaron. Es el caso del venezolano Jonathan Montenegro. Él entró en la banda a comienzos de los 90 cuando apenas tenía unos 12 añitos. Era el benjamín pero aún así hay cosas que no olvida. Por ejemplo, un episodio de violencia con uno de sus compañeros de grupo que hizo que el adolescente terminara encerrado en el baño muerto de miedo. "Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi compañero fue golpeado", expresó Jonathan con cierta angustia al programa Ventaneando. Recuerda que la situación fue por una tontería. Como niños que eran mancharon sin querer uno de los muebles y lo que vino después fue desproporcionado. "Fue un estallido desde mi punto de vista injustificado y ese fue mi primer momento de mucho miedo y mucho temor porque tenía tan solo 12 años", continuó. La persona que actuó con esa violencia según Montenegro fue Edgardo Díaz, creador del famoso grupo. "Lo vi y lo escuché", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque insiste en que él no vivió ni presenció ningún tipo de abuso sexual tal y como otros compañeros de generaciones anteriores sí denunciaron, reconoce que hubo comportamientos que no fueron los apropiados. Por eso él otros compañeros decidieron abandonar la formación musical de inmediato. "Por razones sicológicas, emocionales y económicas, esas fueron las tres razones que planteamos a la hora de hacer la rueda de prensa", recordó de aquella salida repentina del grupo. Y es que, además del malestar personal, no recibían una remuneración justa. "(Éramos) mal pagados, por lo menos mi generación", corroboró. Hubo otras situaciones realmente incómodas que se vieron obligados a hacer y que hoy salen a la luz. Por ejemplo, cuando un jovencito Montenegro tiene que besar varias veces a una de las vedettes de un famoso programa de televisión de su país. Algo bastante inadecuado para su edad que hasta la mismísima Adamari López criticó. "Lo vemos y no deja de desagradar", apuntó en su programa Un nuevo día. Un capítulo más de los muchos que siguen saliendo sobre una de las bandas que más fama, fans y dinero generó en todo el mundo.

Exintegrante de Menudo comparte un episodio de violencia física del que fue testigo en la banda

