Exclusiva: Dulce María revela los secretos detrás del tema que grabó con Marília Mendoça antes de su muerte Antes de morir, Marília Mendoça dejó grabado el tema "Amigos con derechos" que realizó en colaboración con Dulce María. La integrante de RBD da a conocer su experiencia con la fallecida cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Dulce María está feliz por la promoción de su disco Orígenes, no puede negar que el lanzamiento del sencillo "Amigos con derechos" es un momento agridulce, debido a que es un tema muy importante para ella porque fue realizado en colaboración con Marília Mendoça. Sin embargo, la cantante falleció en un accidente aéreo sin poder escucharlo terminado. "Sentí horrible porque fue una tragedia lo qué pasó", confesó a People en Español. "Por un lado una tristeza, un shock muy fuerte. Y por otro, esta parte de tratar de entender porque teníamos una conexión y por qué me dejó grabadas estas voces y por qué me dejó tantos mensajes a mí", reveló. "Marília a era la cantante más querida de Brasil, estaba en un momento muy importante de su carrera, tenía 26 años, era mamá también". De acuerdo con la intérprete de Roberta en la telenovela Rebelde, conocer a su colega, tras este trabajo conjunto, fue una situación muy especial que las unió. "Todo el tiempo era como que estaba en mi cabeza, en mi mente, en mi día a día", comentó. Dulce María y Marília Mendoça Credit: Flaney Gonzallez e Atila SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había una conexión importante entre nosotras, más allá de lo profesional. Ella también es mamá, dejó un bebito de dos años. Me hizo replantearme y cuestionarme muchas cosas de mi vida", agregó. [Su fallecimiento] me resonó demasiado. Trató de entender qué pasó, que nos dejó un mensaje. Siento que esa conexión no es casualidad". "Reveló como era ella, con ese corazón generoso, esa humildad que tenía", Dulce María Para la también actriz fue una situación complicada volver grabar el tema tras la muerte de Mendoça, con quien tendría una conversación virtual que nunca ocurrió. "Es arrasadora, canta con una energía muy fuerte. Regrabé la canción con [la voz de] ella. Todo ese día la energía que se sentía era muy fuerte porque estaba grabando con ella todo el tiempo, sabiendo que ya no está aquí, pero escuchando su voz en mi canción, en mi idioma", enfatizó. La también compositora se confiesa muy agradecida con la artista brasileña, debido a que "no tenía ninguna necesidad de hacer una colaboración conmigo, ni con nadie, porque le estaba yendo increíble en su carrera" y pese a su éxito "se me presentó y reveló como era ella, con ese corazón generoso, esa humildad que tenía. Siempre súper dispuesta, tirando buena onda, siendo ella, auténtica con sus fans, muy entregada", dijo. Marília Mendoça Credit: Marília Mendoça Instagram "Le propusimos [la colaboración] a finales de julio y a principios de agosto ya teníamos las voces grabadas", explicó. "Era la primera vez que Marília cantó en español, en otro idioma. Quería hacer una carrera internacional y estaba estudiando clases de español desde que le dijimos que hiciéramos esta colaboración". "Siento que Marília me dejó un regalo enorme que tengo que compartir", Dulce María Dulce María dudó en presentar "Amigos con derechos" tras la lamentable ausencia; sin embargo, el equipo de Marília le mencionó "que era un deseo" importante para Marília Mendoça este trabajo musical. "Lo que a mí me sorprendió mucho y me choqueó fue que dejó esto todo preparado, listo. Grabó la canción, dos versiones, una en español y otra en portugués, pero por ahora solo va a salir en español porque era lo que ella quería", mencionó. "Es un tributo en memoria de Marília. Lo hago con todo el amor, respeto y honor que se merece", reiteró. "Siento que Marília me dejó un regalo enorme que tengo que compartir, a través de mí, para sus fans y la gente que la quiere". "Amigos con derechos" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

