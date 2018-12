Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez, es la modelo del nuevo video musical de Omar Sánchez Omi

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Claudia Galván, la exesposa de Lorenzo Méndez, -el novio de Chiquis Rivera,– participó como modelo del nuevo video musical de Omar Sánchez Omi.

Galván, grabó escenas bastante sexy con el músico, exvocalista del famoso grupo Alacranes Musical. En unas imágenes que fueron publicadas en las redes sociales del programas de televisión Despierta América (Univision) se le ve al artista realizando una escena de cama con Galván. En la misma, se puede ver a Sánchez Omi sobre Galván mientras están sobre la cama.

En otra de las imágenes, se puede ver cómo el artista verifica que las tomas estén quedando como se necesita mientras revisa los visuales con un camarógrafo. De otro lado, en su cuenta oficial Sánchez Omi colgó una imagen junto a Galván en la que anunciaba que ya estaban listos y habían llegado para trabajar el nuevo video.

Tras el programa mañanero colgar las imágenes de la filmación algunos usuarios se cuestionaron por qué había dedicido contar con la participación de Galván. Mientras otras personas decían que la joven madre tiene derecho a trabajar o desarrollarse en lo que ella quiera. “Que bien felicidades Claudia Galván. Sigue para delante echándole ganas y trabajando”, dijo. Asimismo, otra comentó: “Yo pienso que está bien. Ella es muy bonita y se merece una oportunidad de salir adelante y por qué no salir en video, cosa que no muchas personas tienen la oportunidad”. Incluso, hubo quien enfatizó que no criticaran tanto. “Ay padre la gente. Viva y deje vivir”, aseveró el seguidor del show en Instagram.