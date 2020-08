Sebastián Yatra, De La Ghetto y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos, los temas musicales de estos cantantes seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "A dónde van", Sebastián Yatra y Álvaro Díaz Hoy marca la llegada de "A dónde va ", el nuevo sencillo de Sebastián Yatra junto al puertorriqueño Álvaro Díaz. "Es una colaboración inesperada, y cada uno de nosotros se salió de su zona de confort. La canción trata de entender dónde van los besos una vez se dan, qué pasa conlas caricias, los momentos, las memorias, te hace recordar todas las personas que han pasado por tu vida”, explicó Yatra. "Los Chulitos", De La Ghetto Image zoom Cortesía El cantante lanza su anticipado material discográfico Los Chulitos. El álbum viene acompañado de un nuevo sencillo sensual titulado “Sube La Music” junto a Nicky Jam. La canción está inspirada en el éxito de Reggae de la vieja escuela “No Holding Back” de Wayne Wonder lanzada en el 2002. La canción resume todo por lo que De La Ghetto es conocido y tiene un ritmo contagioso que pondrá a todos a bailar. "My Father's Eyes", Pedrito Martínez junto a Eric Clapton Pedrito Martínez al fin lanzó su esperado sencillo junto a Eric Clapton "My Father's Eyes". El percusionista cubano armó esta nueva versión y se la envió al artista estadounidense, quien quedó maravillado y hasta puso su guitarra y voz en la pista. "Callada", Gerardo Ortiz El fenómeno de la música latina lanza “Callada”, una canción romántica escrita en colaboración con el aclamado compositor Jerry Demara y que forma parte de su más reciente producción discográfica titulada Más Caro Que Ayer. En el video - dirigido por Victor Zambrano, Gerardo da vida a la narración del tema mostrándonos la decepción que le ha causado un amor y deja en claro que no es cabal quedarse callado. "Salvapantallas", Andrés Cepeda "Salvapantallas" es el nuevo sencillo que el artista colombiano presenta como cierre del álbum TRECE. Una canción romántica que propone en dos versiones: Acústica y Latina, esta última con elementos de Salsa y Son cubano. El tema - escrito por Cepeda, Felipe González y Germán Duque - nos invita a reflexionar sobre la poca importancia que tienen las cosas materiales, las cuales se pueden ir evaporando y al final, a lo que nos aferramos es a esa persona que nos da fe, que nos da esperanza, fuerza y amor. "Fulana", Yari Preparada, apasionada por la música, y queriendo llevar el nombre de Puerto Rico por todo lo alto, llega Yari con "Fulana", la nueva promesa femenina de la isla del encanto. Luego de perfeccionar su visión musical entre estrofas y ritmos, la joven encontró el mensaje que llevaría con su voz; uno de empoderamiento femenino y frescura juvenil. "Fulana" fue creada en la ciudad de Miami en los estudios del sello discográfico BLACK DIAMOND MUSIC, un nuevo hogar musical que ya alberga talentos emergentes en las areas de composición, producción, grabación e interpretación. "Coco", Elena Rose La canción fue co-escrita y producida por el reconocido duo Valley Girl (Becky G, Dua Lipa) y el video estuvo a cargo de Boni Mata. "Coco" celebra y eleva las voces de la comunidad latina LGBTQI. Con este tema, la artista anima a su público a llevar a cabo sus deseos aunque rompan con la norma de la sociedad. "Ojalá", Matt Mauser Matt Mauser acaba de estrenar la canción "Ojalá". "La letra es muy triste, pero la melodía es más como una cumbia – alegre, bailable", cuenta el cantante a People en Español. Con este tema, el intérprete quiere celebrar la vida. “Después del accidente yo estaba sufriendo de tanto dolor que tenía que expresar lo que sentía en mi corazón, en mi alma por mi esposa". Fue hace siete meses cuando la madre de sus tres hijos, Christina Mauser, perdió la vida en el mismo accidente de helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna, de 13 años. "No tenía mucho ánimo para hacer casi nada y un día estaba pensando en ella [cuando] de repente nació esta canción como mi oración a Dios para mí y para toda la gente que ha perdido un ser querido", comenta. "Ella era una persona muy feliz y pienso que a ella le gustaría que la canción sea una de esperanza". "Flipper", Yetsi Con un registro vocal inigualable y gran carisma llega a la escena urbana Yetsi con su primer sencillo llamado"Flipper". La joven venezolana hace su debut en la música con un tema de desamor, en el que empodera a la mujer cuando una relación ha llegado a su final. El video de "Flipper" fue filmado en la ciudad de Miami de la mano de Herokids, reconocida por sus producciones para Farruko, Anuel, Bad Bunny, Nodal, J Balvin, Natti Natasha, entre otros. "El legado de la salsa venezolana", Mauricio Silva Image zoom Cortesia JN Music Group se complace en presentar el álbum "Legado de la Salsa Venezolana" del reconocido artista Mauricio Silva. Esta producción fue realizada por reconocidos músicos “All Stars Venezolanos” con el propósito de homenajear cantantes, músicos, orquestas, compositores, arreglistas y medios de comunicación en general que a lo largo del tiempo han apoyado la salsa venezolana para lograr su identidad y reconocimiento mundial.

