Estrenos musicales imperdibles para este 2022 Entérate de lo último que están preparando tus artistas favoritos. ¡Mira a quiénes incluimos en nuestra lista! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A una semana y media de arrancar el año 2022 —y aún con la pandemia del coronavirus azotando el mundo— la industria de la música no se detiene y es por eso que People en Español preparó un listado de cinco cantantes latinos con lanzamientos en puertas que seguro deleitarán a sus seguidores. Comenzamos con el artista colombiano Sebastián Yatra, quien el 21 de enero lanzará su tercer álbum en estudio, Dharma, con 17 canciones. Entre ellas: colaboraciones con destacados colegas como Rauw Alejandro, Manuel Turizo y Daddy Yankee. Además, el disco viene acompañado de una gira mundial pautada para iniciar en México en febrero. Otra que regresa a la cargas es Christina Aguilera con una explosiva y sólida entrega: su disco en español, La fuerza, en el que celebra a la mujer. La intérprete de "Genie In The Bottle" ya dio una probadita a los fans de lo que viene gracias a su colaboración con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole con el exitazo "Pa mis muchachas". Si quieres enterarte de quiénes son los demás cantantes que completan este listado, ¡mira el reportaje que preparó People VIP en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

