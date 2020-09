CNCO, Ricardo Arjona, Laura Pausini y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Este fin de semana de Labor Day prepárate para escuchar música variada, desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos. ¡Disfruta!. "Beso", CNCO Luego del estreno sorprendente de su sencillo “Beso” y su explosiva primicia televisiva durante la ceremonia de los premios VMA’s de MTV, CNCO lanza hoy el video oficial de su gran éxito. Debido a los protocolos de distanciamiento social en la pandemia, los cinco integrantes de CNCO decidieron divertirse y poner sus habilidades de actuación a prueba, jugando papeles muy diferentes a ellos mismos. "Morir por Vivir", Ricardo Arjona En medio de una pandemia que pudo ser el muro que frenaría el que sin duda es el proyecto más importante en la carrera de Ricardo Arjona, se dio el lanzamiento de BLANCO, la primera parte. 14 videoclips lo acompañaron, repartidos uno cada semana, 14 sesiones de autor que llegaban justo después de cada lanzamiento. "Morir por vivir" es el segundo corte de este proyecto y solo será una manera más de contarle al mundo que la música hecha por músicos sigue teniendo un espacio y muchos seguidores. BLANCO sigue vivo y promete sorpresas inmensas en lo que sigue del año mientras la normalidad permita que una vez más una de las giras más esperadas vuelva a visitar los países que ya lo reclaman. “Otro día lluvioso”, Juhn El fenómeno urbano, Juhn, presenta “Otro día lluvioso”, una nueva versión de su sencillo anterior “Días lluviosos”, esta vez en compañía de Becky G, Dalex y Lenny Tavárez que, con sonidos envolventes al ritmo de trap, conducen a los espectadores a momentos íntimos con una estética en la que el romance y el deseo juegan permanentemente. “Otro día lluvioso”, despliega la inigualable voz de Juhn, junto a una explosiva y sensual Becky G que, con las voces de Dalex y Lenny Tavárez, transportan a los fanáticos a un mundo lleno de tentaciones, lujuria y pasión, elementos esenciales para apostar al éxito de este nuevo sencillo, que se abre camino para convertirse en uno de los favoritos del público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verdades a medias", Laura Pausini ft. Bebe "Verdades a medias", un single que ya habíamos podido escuchar en italiano en su álbum Hazte sentir de 2018 y que muestra un registro mucho más rockero de Laura Pausini. Una versión única del sencillo que cuenta con la participación de la cantante española Bebe. Dos voces extraordinarias con una gran fuerza para acompañar una de las mejores canciones Pop Rock de la artista. “Me imaginé interpretar este tema con una artista que siempre he seguido y a quien admiro profundamente. Estoy enamorada de las voces únicas, diferentes y muy personales. Por eso llamé a Bebe. Ella es una cantante que siempre tiene algo que decir, no sólo para cantar notas, sino para contar historias. Cuando ella me dijo que haría el dueto conmigo, me volví loca de alegría y no podía esperar para cantar con ella", dijo la artista italiana a través de un comunicado. "Carita de inocente" Remix, Prince Royce ft. Myke Towers Por demanda popular y respondiendo a los pedidos de miles de sus fans, la super-estrella multi-platino Prince Royce acaba de estrenar el nuevo video de su éxito "Carita de Inocente" Remix featuring Myke Towers. "A causa de la pandemia, inicialmente no se había podido lograr hacer un videoclip pero la canción y el remix han sido tan exitosos que los fans llevan meses pidiendo este video, así que decidí hacer todo lo posible para hacerlo realidad de la manera más segura posible y estoy feliz de anunciar que ya esta disponible", expresó Royce. El video, dirigido por Pedro Vasquez de Two Wolves Films, se filmó entre Miami y Puerto Rico, tomando en consideración las medidas referentes al COVID-19 para asegurar la salud de todos. "Échalo Pa’Ca" Sofía Reyes, Darell y Lalo Ebratt Sofía Reyes continúa sorprendiéndonos con su increíble talento, versatilidad y estilo. La cantautora mexicana presenta su nuevo sencillo "Échalo Pa’Ca" en colaboración con dos líderes del género urbano: Darell y Lalo Ebratt logrando la mezcla perfecta. "Échalo Pa’Ca" un tema lleno de energía, fuerza, mucha alegría, beat urbano y un sonido que posiciona a Sofia dentro de un nuevo terreno musical; además promete sumarse a la lista de éxitos de la joven artista. En este video, Sofía Reyes proyecta a una mujer empoderada, imparable, arriesgada, atrevida y divertida. Échalo Pa’Ca fue dirigido por Salomon Simohn, y producido por Daniela Sanchez para Wildhouse. "Estadía", Omy de Oro ft. Rauw Alejandro Millones de fanáticos festejan el día de hoy una nueva experiencia musical que pone fin a la ansiosa espera por “Estadía”, el nuevo tema y video musical de Omy de Oro en colaboración con Rauw Alejandro. El tema cobró vida por primera vez en el estudio casero de Omy en Puerto Rico y llamó la atención de Rauw al escuchar un pedacito del tema en las redes sociales, resultando en una sesión de estudio inmediata que rindió un tema verdaderamente progresivo. En un vaivén de melodías, ambos artistas brillan y se complementan. "Toca", Byron Salas feat. Matt Hunter y Kobi Cantillo En el corto tiempo desde que Byron Salas se disparó a la fama ha logrado un buen impacto en la industria de la música latina. Siendo el primer artista urbano proveniente de Costa Rica en llegar al estrellato, este innovador cantante y compositor, también conocido como la joven promesa, está lanzando su nuevo sencillo, “Toca,” con la colaboración de Matt Hunter, el joven cantante y compositor con raíces ítalo-colombianas y Kobi Cantillo, el joven cantante venezolano de pop, trap y R&B. Escrito por Byron Salas, Matt Hunter y Kobi Cantillo, “Toca” es un tema que trata acerca de dos personas que no han tenido suerte en el amor, pero ahora su destino ha cambiado y finalmente tienen la oportunidad de ser felices. "Mujer", Ecko El cantante de música trap de Argentina, Ecko, lanza hoy su nuevo sencillo y video “Mujer”. El lanzamiento del nuevo tema va acompañado del estreno del video protagonizado por la presentadora e influencer argentina Romina Malaspina. “Mujer” es el segundo sencillo de su anticipado EP 'Young Golden' a lanzarse este año. "Colegas", Gilberto Santa Rosa Image zoom Cortesía La nueva producción de Gilberto Santa Rosa, “Colegas”, es una recopilación de 19 temas de salsa clásica rediseñados en nuevas versiones. “Colegas” se compone de una serie de sesiones de grabación que Santa Rosa inició hace 7 años a modo de diversión y que, con el paso de los años, quiso compartir con 16 estrellas de la música como; Tito Nieves, Víctor Manuelle, José Alberto “El Canario”, Luisito Carrión, Pirulo, Tito Rojas, Isaac Delgado, Nino Segarra, Juan José Hernández, Ismaelito Rivera, Yan Collazo, Carlitos Ramírez, Germán Olivera y Maelo Ruiz. El toque y sabor femenino del género salsero no podía estar ausente en la producción y brilla con la participación de las voces de Michelle Brava y la veterana Choco Orta. "This is", playlist de RBD Image zoom cortesia Después de una larga espera y gracias a los fans que nunca perdieron la esperanza, hoy el catálogo musical de RBD está disponible en Spotify. “Me pone muy feliz por todos los fans que han estado con RBD todos estos años, y que han luchado por este momento. Estoy segura que traerá mucha alegría en estos momentos”, comentó Anahí. El playlists cuenta con éxitos musicales como “Sálvame del olvido”, “RBDance!” y “Karaoke RBD”, hasta playlists con lo mejor de la carrera solista de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

CNCO, Ricardo Arjona, Laura Pausini y más estrenos musicales de la semana

