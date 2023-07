Esteman confiesa que "salir del clóset" fue lo mejor que le pudo pasar profesionalmente Con 14 años de trayectoria profesional, dar a conocer su orientación sexual le dio un giro a Esteman. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Esteman era un niño ya tenía el "gusto por el canto, el baile y la actuación" y gracias a la afición por la música en su familia pudo conocer las propuestas de cantantes de los 60 y también de cantantes contemporáneos como Michael Jackson y Madonna. Así, su pasión infantil le permitió "escribir canciones y a jugar con estas melodías que me surgían en la cabeza", pero también recrearlas al "disfrazarme y cantarlas". "Ver todo el show, la puesta en escena de Michael Jackson era algo que me enloquecía; entonces, creo que, desde ese punto, me llamó la atención el tema de los escenarios. Más adelante, entré por primera vez a una academia de teatro musical", relató Esteman a People en Español. "A medida que fueron pasando los años, sabía que era algo que tenía conmigo. Pero fue hasta que entré a la universidad a estudiar la carrera de arte que descubrí que quería armar este proyecto, siempre muy consciente en toda la parte estética, visual, pero aprovechando el gusto por el canto y por escribir canciones". Tras iniciar su carrera profesional, el cantante se enfrentó a su mayor obstáculo, dar a conocer su preferencia sexual de manera pública, cuando en su natal Colombia no existía un referente al respecto. Sin embargo, pese a lo que pensaba, resultó la mejor decisión de su vida. "Existía mucho el miedo de lo que decían muchas personas alrededor de sí lo haces pierdes público. Y todo lo contrario; lo hice de una manera tan genuina, enfrenté mis miedos y, sobretodo, entendí que era muy importante para poder seguir creciendo artísticamente, aceptar ese lado", reveló. Esteman Credit: Juan Camilo Suarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que conecté más con la gente, por eso digo que fue un obstáculo que me trajo muchas cosas buenas, pero al principio venía muy cargado de inseguridades y medios", continuó. "Afortunadamente, siento que me ha dejado muchas cosas buenas y me ha permitido, no solamente crecer profesionalmente, me ha convertido en un referente y en una luz para muchas personas, para mucha gente de las generaciones que vienen, pero también abrirle un camino a otros músicos que en el contexto en el que vivo y del que vengo, creo que es necesario que pase esto para poderles inspirar". Así, nació Esteman "un alter ego de Esteban Mateos Williamson", su nombre real. "Es este personaje que tiene múltiples caras, múltiples manes dentro de uno", mencionó. "También es una mezcla de diferentes artes, de juntar el canto, la música, con el baile, con el teatro, Esteman es cada vez más Esteban y Esteban es cada vez más Esteman. Finalmente, es mi proyecto de vida, que me mantiene vivo, que me hace feliz en el escenario, en la creación de canciones, en el día a día". Esteman Credit: Juan Camilo Suarez Ahora, el famoso, quien tiene 14 años de carrera, presenta "Reina leona", un tema que está dirigido a todas aquellas personas que han sufrido inseguridades. "Es una canción para la noche, para la fiesta. Una vez que la escuchas te va a hacer bailar, pero que está inspirada en todas esas personas que, incluido yo, en una experiencia muy personal, transformamos esos momentos de dificultad de nuestra adolescencia, en momentos de luz y de sentirnos, hoy día, reinas leonas de la pista, de la noche y de la vida", expresó. "Es muy bonito como una canción se vuelve parte de la vida de las personas", Esteman Esteman Credit: Juan Camilo Suarez "'Reina leona' es una actitud que va mucho más allá de si eres hombre o mujer, si formas parte de la comunidad LGBTQ+ o no; de cuál sea tu orientación. Sino que es una actitud de sentirse empoderado, de llevar todas estas cosas que a veces vemos como miedos, rarezas y convertirlas en nuestras fortalezas más grandes y llegar al vedetismo, apropiarse de la pista de baile y voltear todas las miradas hacia nosotros. Es un himno de empoderamiento para cualquier persona", agregó. "Es una canción que busca representar. Ha sido bonito recibir muchos mensajes de tantas personas que, independientemente, de su orientación sexual que la han hecho suya". Esteman asegura que este sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video "nos saca de esta sociedad machista en la que vivimos". Ahora, se prepara para el lanzamiento de su quinto disco y una gira internacional. "Es muy bonito como una canción se vuelve parte de la vida de las personas", concluyó.

