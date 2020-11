Close

"Es una historia muy desgarradora", asegura La Santa Cecilia sobre su nueva propuesta musical La Santa Cecilia quiere rendir un tributo al dolor y amor de una madre que ha sufrido la peor pérdida que existe, la de un hijo. Por Carolina Amézquita Pino Con varios premios importantes, incluyendo un Grammy, La Santa Cecilia se ha caracterizado por ofrecer una propuesta musical alternativa que incluye diversos ritmos entre los que se incluyen cumbia, bossa nova y boleros. Ahora, con su tema "Luz" logran llegar a la profundidad del alma al realizar un homenaje a una madre "por su dedicación, por su amor" tras su trágica experiencia. RELACIONADO: La Santa Cecilia comparte sus comienzos y planes de futuro Image zoom Credit: Humberto Howard "Es una historia muy desgarradora y nosotros quisimos escribir una canción para Marisela Escobedo", explicó Marisol Hernández, vocalista de la agrupación. "Inspirados en su amor, en su amor de madre que es un amor inigualable, tan poderoso". Este tema forma parte del soundtrack del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, que relata la desgarradora travesía, justamente, de esta mujer, quien lucha por obtener justicia ante el asesinato de su hija en México. A su vez rinde tributo a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser amado y a aquellos que se han ido. Image zoom Credit: Humberto Howard "Nuestro amigo Carlos Pérez, quien dirigió el documental, ya nos había comentado hace algunos años que estaba trabajando en un proyecto muy especial, muy importante y que le gustaría colaborar con nosotros", agregó. "Es una historia muy difícil y que uno no quisiera estar compartiendo, pero debe compartirse para seguir haciendo consciencia sobre los feminicidios, sobre la injusticia y con el deseo de que ojalá cambien las cosas". Image zoom Credit: Humberto Howard Pero este no es el único proyecto importante de la banda mexicoamericana; en este momento, se encuentran trabajando en su nuevo disco y en un musical con el que incursionarán en Broadway y es la versión teatral de un famoso libro de una autora mexicana. "Estamos muy contentos porque, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando en un musical para Broadway, basado en la novela de Laura Esquivel que se llama Como agua para chocolate", reveló Pepe, otro de sus miembros. "Ya llevamos en este proyecto, aproximadamente, dos años. Hemos estado escribiendo la letra, componiendo la música para todo el musical. Esperemos que en 2021 ya podamos llevarlo a un escenario". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los integrantes de La Santa Cecilia consideran que "siempre hay que mantener una esperanza de que todo esto va a pasar muy pronto" y seguir adelante. "Se me hace muy difícil imaginar ahorita qué será el futuro", mencionó Miguel Ramírez. "Mis compañeros Mary, Pepe y Alex, me han enseñado qué hay que imaginarse y atreverse a soñar de nuevo".

