Enyel C quiere crear un nuevo sonido caribeño y muy latino Con el fin de dejar su sello en la industria musical, Enyel C busca crear un nuevo ritmo que se quede en la historia de la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril de 2022, Enyel C debutó profesionalmente con su disco Angelito. A partir de entonces, este cantante ha buscado dejar en cada uno de sus temas un sello personal y quiere crear un nuevo sonido que se quedé en la historia de la música como ha sucedido, a últimas fechas, con el reguetón; para ello, prepara una producción titulada Nuevo Caribe donde imprime lo que será su sello. "Soy un estudiante de la música que me gusta hacer ritmos urbanos, caribeños, latinos, tratando de traer un sonido nuevo", reveló Enyel C a People en Español. "Mi disco Nuevo Caribe es puro sabor caribeño, tropical. Quiero mezclar muchos géneros que consideran caribeños, como aquellos que se están estableciendo en esta zona. Quiero crear el nuevo caribe, explorar esa música y ponerle un sonido más suave, a ver cómo lo hacemos. Es un disco de movimiento, en realidad. Esperemos que salga en el verano de 2023". En la vida de este artista puertorriqueño la música siempre estuvo presente, sobretodo teniendo una madre dominicana que le gusta la bachata y un padre boricua que escuchaba mucha salsa. Así, aprendió a tocar el bajo de manera autodidacta y de la misma forma comenzó a producir. Tiempo después estudió guitarra y piano; incluso, durante la preparatoria tuvo una banda y en la universidad comenzó a crear su proyecto personal. "Me encanta las canciones de pop, la melodía, los acordes. Igualmente me gustan los ritmos caribeños y también me gusta lo irreverente y lo divertido del reguetón. Así que mezclo todo; en realidad, mezclo rap con pop, reguetón e Indi", explicó. "Me gustan las melodías simples y repetitivas". Enyel C Credit: Cortesía: La Buena Fortuna Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, el compositor presenta el tema "Te amé" que realizó en colaboración con Fux Beat. "Esta canción para mí una mezcla de género chévere porque tiene pop y house, pero también bossa nova; me encanta esa fusión. Esa pista me la trajo Fux Beat, nosotros ya nos conocíamos, no teníamos canciones juntos, es la primera que hemos hecho. Hemos trabajo antes, pero una canción de él y yo solos fue esta", explicó. Enyel C Credit: Cortesía: La Buena Fortuna Music "Tenía la letra dedicada al despecho, al chisme. Luego, cuando estaba escribiendo la canción me di cuenta que podía sacarle un lado más romántico. Es un canción de ruptura sentimental, pero tratar de encontrarte, superarte, tratar de salir adelante por uno mismo", continuó. "La melodía y el mensaje los siento bien positivos. Se diferencia de las canciones románticas en que no es completamente triste, ni completamente feliz, un poco irónica". "En cualquier camino de la vida es importante dejar tu marca y presentarte siendo original", Enyel C Enyel C, quien se define como "amistoso", confiesa que "me encantaría tener un estudio y ayudar a la gente a hacer música". Está convencido de quiere dejar una huella personal en la industria y lo hará a través de cada una de sus canciones tal como ocurre con su sencillo "Te amé", el cual ya está disponible en todas las plataformas de música y video. "No importa dónde o en qué disciplina estés trabajando, trata siempre de sacar un poquito de ti en tu trabajo para que se note quién lo hizo y dejar tu marca", mencionó. "En cualquier camino de la vida es importante dejar tu marca y presentarte siendo original".

