¿Cuál es al siguiente aventura de Romeo Santos? ¿Dejará la música por un rato? Romeo confesó en exclusiva que es un hombre bendecido y adelantó algunas de sus próximas aventuras ¿Dejará la música por un rato? Romeo Santos Credit: John Parra/Getty Images Si algo ha aprendido Romeo en estos últimos dos años ha sido a valorar su vida y a sus seres queridos. "La vida es un ratito, y debes añorar cada segundo", dijo en exclusiva el rey de la bachata, quien en exclusiva charló con People en español de todos sus proyectos para los próximos meses. ¿Cómo definirías este momento profesional que estás viviendo? Entiendo que muchos artistas trabajan anhelando un día ser leyendas. Sin embargo, estoy en una etapa de mi carrera donde tengo la misma hambre o quizás más, [quiero] comerme el mundo y demostrar que hay mucho más que lograr. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué has aprendido en estos últimos dos años que el mundo ha sido azotado por tremendos cambios? Aprendí que la vida es un ratito, y debes añorar cada segundo. También que la empatía hacia el prójimo va desvaneciendo. Quiero que la nueva tendencia sea modales, ética, profesionalismo, y respeto. En lo personal, ¿cómo está Romeo? Yo estoy bien. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Me faltan varias cosas y prefiero ponerlo en práctica. Luego entenderán. ¿Cuál será tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto será fórmula vol. 3 y otro disco que ya tengo en mente. ¿En dónde te veremos lo que resta del año? No sé, pero en el 2023 en distintas partes del mundo, Dios mediante.

