¿Por qué escuchar ópera y música clásica? "No es algo clasista, el calor [latino] está ahí" La mezzosoprano de raíces argentinas, Isabel Leonard, habló en exclusiva con People en Español sobre su próximo concierto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabel Leonard Isabel Leonard | Credit: Sergio Kurhajec Isabel Leonard, llega al Lincoln Center en Nueva York para deleitar a todos con su música el próximo 9 de diciembre. Será de la mano del guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas, a quien Billboard llama 'el alma de la guitarra española', que la cantante de raíces argentinas presentará The Other Side of the Stars, un programa que busca acercar a los latinos al mundo de la música clásica. "Para los que no conocen la música clásica, el calor [latino] está ahí", dice en exclusiva la mezzosoprano que ha sido ganadora de múltiples premios Grammy. "No es algo clasista. No es de ser española, argentina o mexicana. Es una cultura de amor". ¿Qué es lo que nos espera en el show? Vamos a esperar un concierto íntimo, tranquilo, más casual. Estamos tocando música de ópera, folclor, una mezcla de la música que amamos. Esto es el inicio de una colaboración con Pablo. ¿Del programa qué canción te gusta más? Para mí es un reto, estoy acostumbrada a cantar ópera pero cantando con la guitarra me da la oportunidad de cantar diferente y es muy bueno tomar esa oportunidad, pero eso [también] te da un poco de miedo porque en el mundo de la música clásica hay mucha gente que son cuadrados en su mente de cómo tiene que ser la música, y para mí este concierto no es eso, este concierto es de compartir música bella y de compartirlo nada más. De no tener ideas fijas de cómo hacer las cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te falta algo más por hacer? ¿Romper más esquemas? En general hay muchas cosas que quiero hacer. La música es poderosa y para mí es buscar la música que cause sensaciones y claro, compartirla. Para la gente que no escucha música clásica, ¿qué les aconsejas para que puedan escuchar este tipo de música? Yo tengo una mezcla, mi mamá es argentina y mi papá americano, pero para mí la familia como argentina es muy importante, toda la moral que tengo es de mi familia argentina. Eso es la cultura latina, la familia es el centro de todo. Cuando tenemos Navidad en casa, la puerta siempre está abierta y eso no es todas las cultura, pero los latinos somos de… tu amigo es mi amigo. Para cantar esta música aunque lo cante perfecto o no, yo quiero [y] trato de abrir mi casa. Yo canto un tema que tal vez para muchos lo cante mejor Mercedes Sosa, pero a mí me gusta y yo te lo voy a compartir y lo voy a cantar. Isabel Leonard Isabel Leonard | Credit: Michael Thomas Es como hacer una torta, tal vez no sea la más rica del mundo, pero la hice para compartir y aquí tienes un pedazo o dos y eso para mí es la cultura latina Para los que no conocen la música clásica, el calor [latino] está ahí. No es algo clasista. No es de ser española, argentina o mexicana. Es una cultura de amor. ¿Hasta el día de hoy que ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado? Para mí lo más difícil es que crecí escuchando a Carlos Gardel y me siento como impostora haciendo [este tipo de] música (risas) porque cuando canto, luego regreso a casa a escuchar a Gardel. Lo más difícil es tener la confianza en compartir la música de una forma que es mi forma y de decir: ¡Esta soy yo!

