Empeora la salud de Paquita la del Barrio. "Traía mucho ese desequilibrio, últimamente estaba comiendo muy poco" A pesar de que su salud está deteriorando Paquita la del Barrio hará sus próximas presentaciones en silla de ruedas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo es sumamente importante para Paquita la del Barrio, es su público, por esa razón la cantante mexicana se presentará en La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023 en silla de ruedas. "El 1 de abril nos vemos en Texcoco", dijo la intérprete de "Rata de Dos Patas" a Mezcal TV. "Va a ser una noche especial". El manager de la cantante dijo también que "Doña Paquita se está sometiendo a un tratamiento médico para restablecer su salud, combatir su problema de ciática y así poder regresar a los escenarios". "Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana. Traía mucho ese desequilibrio, últimamente estaba comiendo muy poco, traía por ahí una 'ulcerita', entonces el doctor nos manda un tratamiento por un mes, en el cual se incluye oxigenación 24 horas y eso es parte de que ayude en todo, todo ese descanso que ella está tomando", y agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita está durmiendo a sus horas, cosa que me da mucho gusto. Está comiendo sus tres veces al día, que ella ya no lo venía haciendo". Paquita La Del Barrio Credit: JC Olivera/Getty Images Debido a los malestares, Francisco dejó claro que la artista está haciendo uso de una silla de ruedas. "Ha sido muy difícil el saber que le cuesta caminar. Poco a poco hemos ido implementando el perderle el miedo a la silla de ruedas, el llegar al escenario en la silla de ruedas, poco a poco ha perdido el miedo a esto y bueno, lo que nosotros tratamos es de que ella entienda", explicó este. "Es que el público lo entiende, que su voz sigue intacta y que lo que ella transmita al público, así sea sentada, es lo que más importa en este momento". Y claro, también es vital siempre mantener un buen sentido del humor. "Se ríe, dice 'entre más me maten, más vida voy a tener'", cuenta. "Lo toma por el lado amable, pero sí es algo que a veces nos llega a complicar, incluso con familia o amigos de ella".

