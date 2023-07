Emilia dedica su más reciente creación a una persona muy importante en su vida Tras una difícil situación por la que su padre atravesó, Emilia decidió crear algo para rendirle un homenaje y demostrarle su admiración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 26 años de edad, Emilia ha logrado consolidarse en el medio artístico Gracias a sus distintos talentos. Así, la cantante, quien descubrió su pasión por la música cuando era solo una niña, ahora busca dejar un sello en sus temas. "Mi abuelo me regaló mi primera guitarra cuando era muy pequeña y así empezó mi amor hacia la música", relató Emilia a People en Español. "Empecé con eso como hobby, siempre me encantó jugar a eso de chiquita pero nunca me imaginé estar donde estoy hoy". María Emilia Mernes Rueda, nombre real de la actriz de la serie Entrelazados, está promocionando su reciente sencillo "Guerrero" ; el cual, está dedicado a su padre, quien tuvo que atravesar por un momento de enfermedad que también probó a la joven con profesional. "Es una canción muy especial para mí, con la que recuerdo el momento más triste que nos tocó pasar a mi familia y a mí. Está dedicada a mi papá quien ganó la batalla contra el cáncer y que admiro tanto por lo fuerte que es. Él es mi inspiración", reveló. "A veces las situaciones más difíciles de la vida son las que más te enseñan", Emilia "A veces las situaciones más difíciles de la vida son las que más te enseñan. Cuando esto pasó, estaba empezando mi carrera como solista y tenía que salir todos los días a trabajar a pesar de que quería quedarme acompañando a mi papá", continuó. "Esta canción, así como me recuerda el momento más difícil de mi vida, también es una historia de superación, de guerra, que espero que sane los corazones de los que la escuchen". Emilia Credit: Cortesía: WK Entertainment/Sony Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Guerrero' espero que acompañe y sane un poco al corazón de todas las personas que están pasando por una guerra", Emilia Emilia Credit: Cortesía: WK Entertainment/Sony Music Este sencillo le permitió a la también compositora de origen argentino mostrar un estilo propio. "A nivel profesional, con 'Guerrero' pude demostrar mi versatilidad en la música. Es diferente a mis otras canciones porque además de ser una balada, es muy personal", explicó. "A diferencia de mis otras canciones, 'Guerrero' es una balada y la canción más vulnerable que he escrito en mi vida. Tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo y entregarlo. Esta canción va desde lo más profundo de mi alma, y espero que acompañe y sane un poco al corazón de todas las personas que están pasando por una guerra". Actualmente, Emilia está "creando un álbum con una fuerte influencia de los sonidos de los años 90 y principios de los 2000" con el cual "quiero capturar la estética y la esencia de esa época icónica". Además, está realizando una gira internacional que incluye ciudades de Latinoamérica como México y Brasil; también se ha presentado con éxito en diversas ciudades de España; dicho tour concluirá el próximo 9 de septiembre. Mientras tanto, "Guerrero" ya está disponible en todas las plataformas de música y video.

