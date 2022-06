Eladio Carrión asegura en exclusiva que la carrera musical "no es para el que más talento o dinero tenga" El cantante de música urbana Eladio Carrión habla de lo difícil que es mantenerse en la tan competida industria musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una carrera como cantante y compositor que inició en 2015, Eladio Carrión poco a poco ha logrado posicionarse como un importante representante del género urbano. Sin embargo, reconoce que la carrera musical va más allá de tener una buena voz porque se requieren otros atributos que son más importantes. "La carrera musical es difícil y no es para el que más talento o más dinero tenga. Es para quien más amor le tenga y esté dispuesto a sacrificar, y dar para lograr lo que quiere", advirtió a People en Español. El rapero también reveló cómo logra crear cada uno de sus temas. "Por más que suene repetitivo es viviendo experiencias, viajando, conociendo personas, escuchando a personas y situaciones", mencionó. "Pensando en cómo voy a hacer música para que la gente se identifique porque cuando yo escuchaba música antes muchas veces la escuchaba para motivarme y por eso es que la mayoría de mi música es eso". Justamente, el también reguetonero está promocionando su más reciente sencillo titulado "Nota" que grabó en colaboración con Nicki Nicole. "Es una canción que mucha gente se va a identificar también porque habla de algo que pasa muchas veces, que cuando estamos en la nota, tomados o bebidos, decimos cosas que a veces no queremos realmente decir", explicó. Eladio Carrion - The 22nd Annual Latin GRAMMY Awards Eladio Carrion | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un tema que no mucha gente toca o han tocado nunca. El ritmo me encanta y Nicki Nicole entendió y rompió feo", agregó. "Puede ser que el tema hable de cosas que quizás uno se arrepienta, pero da una vibra tranquila y calmante". Eladio Carrión, quien continuará realizando su gira y creando más música, reveló cómo fue realizar este dueto con Nicki Nicole. "¡Súper! En verdad, cuando soy fanático de alguien, siempre me disfruto la sesión. Mucho más, cuando es alguien buena gente y si admiras a la persona hace que todo sea más fácil y los palos salgan. Sé que ella estaba cómoda y nos respetamos mucho". El tema "Nota" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

