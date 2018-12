El Chapo de Sinaloa deberá someterse a una cirugía tras accidente con su caballo

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El Chapo de Sinaloa pospone su gira de conciertos a caballo tras el incidente ocurrido la semana pasada donde se lesionó su mano izquierda al querer montar su bello corcel.

El cantante confiesa que cometió un “error garrafal” al querer montar su caballo durante un concierto en California, que ahora lo podría mantener siete semanas sin poder presentar su espectáculo ecuestre debido a que sufrió fisuras en su muñeca.

“Lo curioso es que no me caigo de arriba del caballo, no estaba montado en el caballo, estaba pretendiendo montarlo. Fue un error personal garrafal que cometí. Siempre que cambio de caballo hay una persona que recibe el micrófono y la vara para que yo pueda subir al caballo con manos libres y estar más seguro y ese día no había nadie a mi alrededor y se me ocurrió subirme aún teniendo el micrófono en la mano y la vara. Cuando pongo el pie en el estribo para subirme, obviamente le toco al caballo con la vara la anca y el caballo dispara, se para de manos y brinca y fue cuando yo no alcancé a agarrarme bien y me botó”, explicó a PEOPLE EN ESPAÑOL. Cortesía Latin WE El intérprete cuenta que intentó retener su cuerpo con su mano izquierda pero ésta no pudo sostener el peso y se fracturó el hueso de la muñeca. Como todo profesional, intentó terminar su presentación ya que solamente llevaba alrededor de 15 minutos en el escenario, sin darse cuenta de la gravedad del accidente.

“Ingreso al ruedo sin poder montar porque ya no podía mover mi mano. Fue un momento difícil, un dolor profundo que yo creía que era menos fuerte el problema. Pero ya que estaba dentro [del ruedo] de regreso, sentí que me desmayaba, empecé a querer vomitar y era por el fuerte dolor que me estaba provocando la fractura”, expresó. “En mi mente estaba que tenía un compromiso que cumplir. La mente me daba órdenes que tenía que seguir cantando aunque no fuese a caballo”.

Tras acudir al médico esta semana, el cantante fue informado de la gravedad de su fractura para la cual deberá someterse a una cirugía.

“[Me] sacaron radiografías y resultó que tiene una fisura el hueso de la muñeca de la mano y [los doctores] están sugiriendo poner una placa para poder sanar pronto”, comentó. “El tiempo de recuperación será de 6 a 7 semanas”.

No obstante, el intérprete está buscando una segunda opción que le evite la cirugía y así poder cumplir con sus presentaciones ecuestres que lleva ofreciendo por más de 35 años.