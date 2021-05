Eix quiere terminar con la violencia de género y promover el amor propio Ante las agresiones contra las mujeres que se presentan en todo en mundo, Eix está llevando a cabo una fuerte campaña personal y musical para erradicar la violencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El género urbano ha sido señalado de colocar a la mujer en una posición de objeto debido a sus letras. Sin embargo, no todos los representantes de este ritmo musical están de acuerdo; uno de ellos es Eix, quien, por el contrario, ha buscado que sus temas permitan erradicar la violencia contra las mujeres. "Cuando saqué el sencillo de 'Cuerno' lo hice porque no solo pasa aquí en Puerto Rico, también ocurre en el mundo. Ese tema lo hice con base en todo lo que estaba pasando sobre la violencia de género, del maltrato hacia la mujer", aclaró a People en Español. "Lo que está pasando motiva a alzar mi voz, utilizar mis redes sociales, unirme en contra de eso", agregó. "El género del reguetón lo han malinterpretado mucho. Lo han menospreciado, lo han ensuciado con eso, pero, realmente, hay muchos artistas que estamos, me uno, luchando contra eso. Hay muchos artistas que sí lo hacen [denostar a la mujer], cada quien con su forma de pensar. Soy un artista, diría, un poco diferente. No me baso en eso, sino en que todos somos iguales, nadie es un objeto". El cantante considera que "hay hombres que necesitan ayuda" para evitar lastimar a la féminas. "No tenemos que llegar a la violencia, creo que dialogando todo se puede. Mi consejo es lo que no funciona hay que dejarlo ir, no debemos estar en ese patrón de maltrato", mencionó. Eix Credit: Cortesía: Josué D. Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Siempre viva" pide combatir el miedo para salir de un ambiente de agresión. "El miedo, a veces, a las mujeres las consume mucho. No tener miedo y sacar la valentía, las mujeres son muy especiales nosotros necesitamos de las mujeres. Y romper el silencio, amarse a ellas mismas; donde no estás bien, no quieres estar. Si hay una mujer viviendo un patrón de maltrato o violencia romper el silencio y salir de ahí sin miedo alguno", agregó. Justamente, el artista puertorriqueño continúa con la línea de utilizar su música para hacer consciencia sobre temas que puedan ayudar al ser humano en su crecimiento personal. Ahora busca promover el amor propio con su reciente sencillo titulado "Aprendí". "Uno debe amarse a sí mismo para después amar a los demás", Eix "A veces los seres humanos apostamos por personas, las cuales, no debemos apostar, y lo tomamos como un error; pero no es un error es un aprendizaje porque [esa persona] no era para ti"; dijo. "Siempre buscar lo que nos hace feliz. Creo que uno debe amarse a uno mismo para después amar a los demás". Eix está retomando las presentaciones en vivo y, a partir de los primeros meses de este 2021, ha ofrecido algunos conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos; además, está trabajando en nuevos temas y ya se prepara para hacer una carrera actoral. Mientras tanto, promociona "Aprendí", el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video.

