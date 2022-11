Eduardo Capetillo Jr. prepara su debut musical sin sus papás: "No quiero pedir favores" Así respondió el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán cuando le preguntaron si tiene en sus planes lanzar pronto un tema junto a sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, Eduardo Capetillo Jr., está empezando a preparar el camino para lanzarse como cantante y aseguró que, por el momento, quiere hacerlo por su cuenta y sin la ayuda de sus padres, especialmente. En un encuentro con la prensa en la alfombra de los Premios de la Radio 2023 en México, el cantante de 28 años reiteró que el género en el que va a incursionar es el regional y que ya para principios del próximo año lanzará su primer video musical: "Estoy bien emocionado porque ya se está materializando lo que llevamos trabajando ya más de un año", manifestó Capetillo Jr., quien lució un elegante traje negro, con una camiseta cuello tortuga y un sombrero del mismo color para presentar uno de los premios junto a Kristal Silva. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer canciones con sus padres en el futuro cerano, aclaró que sí le gustan las colaboraciones, pero que entiende que necesita más tiempo para destacarse y aprender de la industria por sí solo. Eduardo Capetillo Jr. Credit: (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) "Por lo pronto no voy a hacer ninguna colaboración ni con mis papás ni con gente que admiro porque antes de pedir un favor de esa naturaleza, aunque sean mis papás, quiero demostrar que lo que puedo hacer y mi talento. No quiero pedir favores sin antes demostrar, no me sentiría cómodo conmigo mismo", expresó el actor, a quien vimos recientemente en la serie Donde hubo fuego (Netflix), en la que interpreta el personaje de Ricardo Urzúa de joven, papel que precisamente hace su papá en la etapa madura. Sobre los géneros musicales, el artista dijo que si bien escucha todo tipo de melodías, siempre sentirá debilidad por la regional mexicana ya que creció con estas influencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo le decía a mis amigos: 'Sería raro que cantara otra cosa, soy charro'. Toda la vida estuve en el rancho. Me encanta toda la música, yo creo que como músico tienes que poder escuchar todos los géneros, a todos los compositores porque es la única manera de seguirte preparando y nutriendo", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Capetillo Jr. prepara su debut musical sin sus papás: "No quiero pedir favores"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.