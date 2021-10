Exclusiva: El dúo Pimpinela celebra por todo lo alto 40 años de éxitos musicales Los hermanos Joaquín and Lucía Galán nos cuentan todo sobre su gira musical que inició en Estados Unidos en octubre y se extiende por Latinoamérica y España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras casi dos años de ausentarde de los escenarios debido a la pandemia, Lucía y Joaquín Galán —del legendario dúo Pimpinela— regresan para conectar nuevamente con su público y celebrar con orgullo 40 años de éxitos musicales. En una entrevista exclusiva con People VIP, los hermanos hablaron sobre su próximo espectáculo '40 aniversario' en el que repasarán sus canciones que marcaron una época como "Olvídame y pega la vuelta", "A esa", "Dímelo delante de ella" y cantarán nuevas melodías como "2020 el año que se detuvo el tiempo" y "Siempre vivirás dentro de mí", compuesta en homenaje a su madre María Engracia. "[La música] nos enseñado que cuando uno tiene un sueño muy fuerte y un deseo y trabaja y tiene confianza en sí mismo, los sueños se cumplen", dijo Joaquín Galán. Y añadió: "Imagínate salir de un barrio pequeñito de allá del sur del mundo en Buenos Aires; creo que es la mejor demostración de que se puede cumplir lo que uno sueña. Nos ha enseñado a querer a la gente, ser agradecidos y perseverantes. Además, a mantener las relaciones en este caso de hermanos". La pareja se estará presentando este sábado 23 de octubre en Dar Constitution Hall de Washington D.C. y el domingo 24 en el Teatro Ritz, de Elizabeth, Nueva Jersey. El 29 y 30 de octubre estarán en San Antonio y McAllen, Texas. Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p. m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: El dúo Pimpinela celebra por todo lo alto 40 años de éxitos musicales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.