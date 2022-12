Exclusiva: Dulce María y su esposo lanzan tema dedicado a su hijita "Pequeña" es la canción con la que Dulce María y su esposo Paco Álvarez quieren rendir homenaje a la pequeña María Paula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 4 de diciembre de 2020, Dulce María se convirtió en madre de una nena a la que puso por nombre María Paula. A dos años de su llegada, la cantante quiso honrar a su hija y, junto a su esposo, Paco Álvarez, grabaron un tema titulado "Pequeña". Ahora, la cantante y habla de lo que representa esta canción en sus vidas. "Me parece un regalo hermoso porque es una canción que también puede involucrar a todos aquellos que son papás, mamás o van a serlo. Siento que es una canción que dice cosas muy profundas y es para cualquier ser que ames mucho y no tengas cerca. Dice que siempre vas a estar ahí en cualquier lugar del universo donde estés", confesó Dulce María a People en Español. "Entonces, es una canción muy bonita que queremos dejársela a ella para que la escuche siempre, así faltemos físicamente, que podamos dejarle esa canción para que la escuche porque en este momento no la puede entender como nosotros". La también actriz nos dio a conocer cómo surgió este proyecto. "En realidad, sigo teniendo ganas de hacerle una canción especial a [María Paula], solamente de lo que he sentido de ser mamá y cambiar de ser Dulce, la mujer que conocía, a ser mamá y reencontrarme. Pero, la verdad, no he tenido el tiempo de hacerlo, ni la mente, ni nada. Y, desde hace mucho, Paco comenzó a hacer una canción para María Paula", explicó Dulce María. "Cuando me enseñó parte de lo que llevaba me puse a llorar, me conmovió muchísimo. Le dije '¿puedo meterle ideas?'. Me dijo 'por supuesto que sí, es de nosotros para nuestra hija'. Entonces, la hicimos entre los dos, con lo que él tenía más mucho de lo que yo sentía como mamá". Dulce María and Paco Álvarez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lanzamiento de este tema, que está incluido en el disco Origen de la ex RBD, se llevó a cabo este 4 de diciembre de 2022, "aprovechando que cumplió dos años la bebé, por eso sale ahora para festejarlo" y lo consideran un legado para su hijita. "María Paula es una creación de nosotros dos juntos", Dulce María "María Paula es una creación de nosotros dos juntos", mencionó. "Este proyecto familiar es algo muy hermoso porque es un regalo muy personal y que mejor que musicalmente y con letras del corazón para nuestra hija en sus dos años". Dulce María hace reflexión final tras el estreno de la canción pequeña que ya está disponible en todas las plataformas de música y video. "Me da muchísima nostalgia, era un sueño mío ser mamá y serlo de una niña; entonces, para mí es un sueño hecho realidad. También me dio muchísima fuerza porque fue en medio de la pandemia crear vida cuando el mundo estaba en crisis. Entonces, para mí fue un reto muy grande ser fuerte por ella", concluyó.

