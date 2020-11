Close

Dulce María y Alfonso Herrera estarán incluidos en el tributo a RBD El productor ejecutivo del evento virtual mundial 'Ser o parecer', Guillermo Rosas, confirmó en una reciente transmisión en vivo en Instagram que ambos actores estarán incluidos en el show. "Hay un performance entero dedicado a ellos", aseveró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco menos de dos meses para que se lleve a cabo el esperado evento virtual mundial 'Ser o parecer' que reunirá nuevamente sobre el escenario a cuatro de los seis integrantes del exitoso sexteto musical RBD, el productor ejecutivo del show, Guillermo Rosas, realizó este jueves una transmisión en vivo en Instagram junto con el actor y cantante mexicano Christopher Uckermann en la que se revelaron algunos detalles de lo que será este tributo. "Es sin público, [pero] es todo en vivo", confirmó Rosas. "Entonces los músicos en vivo, la música en vivo, las voces en vivo y todos en un mismo escenario juntos. Hay mucha confusión de que si uno va a estar en un lugar y otro va a estar en otro, no, [estarán] en un mismo escenario, todos juntos cantando como un show normal", dejó claro el productor. Image zoom RBD | Credit: Mezcalent Durante esta sesión de preguntas y respuestas con los fans a la que se conectaron más de 7 mil personas, Rosas anunció que tanto Dulce María como Alfonso Herrera, quienes no se subirán al escenario junto con el resto de sus compañeros, estarán incluidos en el tributo. "Están incluidos. Tienen un momento muy especial dentro de nuestra transmisión", aseveró el productor ejecutivo del show, quien subrayó en repetidas ocasiones que esto se trata de un tributo a RBD. "Y RBD incluye a Alfonso y a Dulce María. A ambos. Nosotros no lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un performance entero dedicado a ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosas también quiso dejar claro que se hizo todo lo posible para que ambos pudieran participar. "Es una decisión difícil porque era o no hacer nada o simplemente hacerlo y hacerlo los que pueden estar porque están en las circunstancias ideales para hacerlo", dijo. El productor aseguró que mantiene una relación de amistad tanto con Dulce como con Alfonso. "A Dulce María no solo la respeto, la quiero y la quiero de una manera muy particular y ella lo sabe. Tenemos una amistad increíble y por supuesto que la extraño", aseveró. "Poncho también es una persona a quien respeto, admiro y aplaudo todo lo que ha logrado desde que terminó RBD y todo lo que le falta. Poncho va a ser ovacionado y va a tener su tributo dentro de nuestro show por supuesto porque él ha sido parte de este movimiento y lo respetamos y lo honramos. No hay ninguna mala energía con nadie. Al contrario. Ellos no nos desean ninguna mala energía. Yo hablo con ellos continuamente. Ellos han manifestado su apoyo a esto y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo y van a estar ahí de una u otra manera", afirmó.

