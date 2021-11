Dulce María regresa a su 'Origen' con el lanzamiento de su primer álbum como artista independiente: "Necesitaba contar mis historias" La artista mexicana habla con People en Español sobre este nuevo material discográfico que acaba de lanzar al mercado, su faceta como mamá de María Paula y nos revela si habrá reencuentro sobre el escenario con sus compañeros de RBD en una posible gira de conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María | Credit: Cortesía Dulce María regresa literalmente a su 'origen' con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Origen', el primer material discográfico que la artista mexicana produce de manera independiente y cuyas canciones han sido compuestas íntegramente por ella en coautoría con otros autores. "Definitivamente estoy regresando a mi origen, era como regresar a lo que me hizo empezar en esta carrera", cuenta la exintegrante de RBD a People en Español. "De pronto pasa tanto tiempo en estos 30 años de carrera en los que he estado en novelas, comerciales, obras de teatro, películas… Y todo el tiempo cantas canciones de otras personas o cuentas otras historias y yo necesitaba contar mis historias", asegura la intérprete de 35 años, quien debutó como mamá en diciembre del año pasado. "'Origen' es un disco pop-folk. Son canciones algunas de hace 17 años, otras de hace 8, otras de hace 10… La única que compuse específicamente para este disco fue 'Origen' y es como la más diferente a lo que había hecho porque es un poco tribal, tiene muchos tambores y habla de un tema social y humano más que de amor o desamor como todas las demás canciones". ¿Con qué canción del disco te sientes más identificada? Con la que más me siento identificada definitivamente es con 'Origen' porque fue la que escribí más recientemente para este disco. [Es una canción que] habla de reencontrarnos con nuestro origen, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con la naturaleza, reconectar con lo divino, con lo sagrado, saber y estar conscientes que la humanidad, aunque tengamos mil banderas, somos una sola. Ese es como mi sentir, el cuidar nuestro planeta, que renacemos del dolor y todo eso creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viviendo estos últimos 2 años. ¿Cómo definirías la evolución que has experimentado como cantante? Sigo dentro del pop, pero mi evolución más grande, lo que más ahorita satisfacción me da, es el poder haber sacado este disco con canciones de mi autoría, el meterle otros instrumentos, el probar algo diferente dentro del pop pero que sea folk con instrumentos que me encanta escuchar y con historias que yo quería. Este como grito de libertad de yo poder escoger el nombre, el concepto, las fotos, el fotógrafo, el orden de las canciones, los videos… Creo que ahí está la evolución: en un poco la libertad creativa. Dulce María Dulce María | Credit: Cortesía Aunque tu hija María Paula todavía es muy chiquita imagino que ya le habrás puesto las canciones de este álbum, ¿cuál ha sido su reacción al escucharlas? Le gustan (ríe). La que más ha escuchado es 'Origen' y se mueve y baila y sonríe. En general cuando escucha mis canciones sonríe y algunas las baila y otras nada más las escucha. ¿Eres de las mamás que está todo el día cantándole a la bebé? La verdad es que no, no soy así, pero hay veces que sí, pero como que le invento canciones chistosas, o sea no crean que le canto así todo el día. ¿Qué balance haces de este primer año siendo mamá? 2% de sueño (ríe) y 8% de amor, de un amor inmenso, incondicional, un agradecimiento por la vida de María Paula y un crecimiento y una fortaleza que apenas estoy conociendo en realidad a esta Dulce mamá, no la conocía, entonces el balance es ese: muchísimo amor y cansancio (ríe). Dulce María Credit: Cortesía ¿El disco vendrá acompañado de conciertos? Extraño los escenarios. Me encantaría hacer conciertos, pero por ahora no sé porque no sé si es seguro. Ahorita no me siento tan lista para salir y dejar a la bebé o viajar con ella, implica muchas cosas y todavía depende mucho de mí y yo me sigo recuperando, sigo en la lactancia y aparte creo que no es todavía del todo seguro para el mundo, entonces esperaría un poco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ha hablado mucho de una serie de conciertos que realizaría RBD en los que tú también estarías, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Es difícil hacer planes o asegurar algo por el mundo como está, en todos los países hay diferentes medidas y protocolos. Me encantaría participar para cerrar este ciclo con toda la generación Rebelde y compartir nuevamente el escenario con un proyecto al que me entregué al 100%. Lo más importante es que sea seguro para todos. Si eso se logra y se hace oficial lo anunciaremos con toda la ilusión, por ahora no es algo seguro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dulce María regresa a su 'Origen' con el lanzamiento de su primer álbum como artista independiente: "Necesitaba contar mis historias"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.