Dulce María prueba suerte en nuevo género musical y ¡está triunfando! Aceptar una colaboración que podría haber resultado improbable, ha tenido resultado impredecibles y satisfactorios para Dulce María. Además de formar una familia, su mayor sueño, Dulce María ha decidido realizar proyectos profesionales que había mantenido guardados durante mucho tiempo. Tal como ocurrió con Origen, su más reciente material discográfico; el cual, además de ser producido por la cantante, tiene temas escritos por ella tiempo atrás. También ha decidido ingresar a proyectos novedosos como el reality ¿Quién es la máscara? y aceptar la invitación de su colega brasileña Rebecca para participar en el tema "Barbie", una colaboración donde también participaron Farina y Mc Danny. "Que haya artistas como Rebecca que me inviten a cantar funk, que es algo muy diferente, cuando canto pop [me halaga]; pero que el me inviten a hacer otros géneros y ahora cantar con Farina, si escuchas Origen y escuchas Farina como que no hay forma [de creer que pudiéramos trabajar juntas]. Pero la música siempre es un puente para unirnos y más ahora como mujeres, me encantó", comentó Dulce María a People en Español. "Acepté esta colaboración porque es algo diferente, algo divertido que empodera a las mujeres". La exRBD explicó cómo se dio este trabajo musical. "Me invitó Rebecca que es la dueña, digamos, de la canción. Porque ya tenían esta canción que se llama 'Barbie' con otras cantantes de Brasil. Pero Spotify hizo un proyecto de puros sencillos y, entonces, le dijeron a Rebecca que podía invitar artistas y ella me invitó a mí. Algo que me gustó mucho es que le propusimos que no solamente fuera de Brasil, sino extenderse a otros países, e invitó a Farina, que me encanta lo que hace; ella es colombiana y también empodera a la mujer. Me gustó porque era una colaboración más internacional", relató. Dulce María Dulce María | Credit: Victor Chavez/Getty Images Lo que la compositora no esperaba es que a pocos días de su lanzamiento, este trabajo ya esté obteniendo varios reconocimientos como posicionarse en el lugar número 103 de las listas de popularidad en Brasil, cuando debutó en el sitio 200 y lleva un millón de players en menos de siete días. "Le ha ido súper bien a la colaboración; acaba de salir hace cinco días", comentó. "Ya no es la muñequita con la que juegas, es algo más libre y tiene más poder". Dulce María "El sencillo 'Barbie' está entre las colaboraciones más escuchadas de 2022", agregó. "[En este tema] la Barbie está diferente. Ahora tiene la autoestima alta y se acepta tal como es. Ya no es la muñequita con la que juegas, es algo más libre y tiene más poder". Otros triunfos que la actriz celebra son que "soy la décima mexicana con más oyentes en Spotify"; además, con su álbum Origen en sencillo "Lo que ves es lo que soy" ha ganado reconocimientos como el Mejor video en San Diego Movie Awards, Brussels Capital Film Festival, Best Music Video Awards de Londres y Future of Films en Macedonia. Además, el tema "Origen" ganó el premio a Mejor canción en el Euro Music Video Songs de París. Por el momento, Dulce María está preparando la edición Origen Deluxe, que pretende presentar en próximas fechas, y se dedica a disfrutar de su hijita María Paula. "Barbie" ya está disponible en todas las plataformas de música y puedes ver sus dos versiones Acapella y Lyrics.

