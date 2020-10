Dulce María aclara por qué no estará en el tributo de RBD: "No era el momento para mí" La actriz y cantante hizo un directo de media hora para dar todas las explicaciones a sus seguidores y contar las razones que le impiden estar con el resto de sus compañeros en esta emotiva reunión. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de muchas especulaciones y comentarios, ha sido la propia Dulce María quien ha querido dar las explicaciones necesarias sobre su ausencia en el próximo tributo de RBD. Desde su casa y durante media hora, la futura mamá contó las razones que le impiden estar junto al resto de sus compañeros en el evento virtual Ser o parecer que tendrá lugar el próximo 26 de diciembre. "Honrar el proyecto de RBD y hacerle un tributo es algo hermoso", comenzó con una sonrisa llena de ilusión. "A mí me encantaría estar ahí físicamente pero como saben estoy embarazadísima... Es complicado reunir a seis personas que estamos en diferentes etapas, en diferentes situaciones", expresó sincera. Aseguró que aunque ama al grupo, a sus compañeros y, sobre todo, a sus fans con toda su alma, su prioridad más absoluta en estos momentos es su familia y esa bebita que viene en camino. En su séptimo mes de embarazo, con pocas horas de sueño y muchos preparativos por delante, tiene que enfocarse en su salud y bienestar, lo que le impide formar parte de este sueño al que apoya y desea todo lo mejor. "Claro que iba a ser parte y en cualquier otro momento de mi vida, de todos estos 12 años que han pasado, hubiera podido hacerlo sin ningún problema, no hubiera habido nada más importante que estar ahí presente", explica con todo el cariño. Image zoom "Pero en este momento no puedo ser parte siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al cien por ciento porque como ustedes saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia y hasta la fecha no han dado noticia de alguna vacuna", prosigue. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por seguridad y por salud, Dulce María ha elegido no participar ni ahora ni en marzo, la otra fecha que barajaban en caso de no haberlo hecho en diciembre. Los primeros meses son claves para su bebé y lo último que quiere es separarse tan pronto de su hija. Con todo su pesar no estará pero sí lo hará de corazón pues considera a RBD y a sus compañeros una parte clave de su vida, un capítulo que le marcó para siempre y que le hizo ser la mujer que es hoy. Este domingo, 4 de octubre, ya salieron a la venta las entradas para este evento tan esperado donde estarán el resto de compañeros con la excepción de Poncho Herrera también. Un tributo para el que se están preparando y dándolo todo y que traerá de regreso una etapa mágica, única e irrepetible que llenó de felicidad a toda una generación.

