La otra cara de Don Omar: ¡Lanza disco navideño! El artista boricua calienta los motores para la Navidad. Entérate de todo lo que está haciendo ¡aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Don Omar no solo sabe cantar junto a Akon, el cantante puertorriqueño también le entra a los villancicos pero con un sabor bien latino. El intérprete urbano compartió en sus redes sociales el orgullo que siente por su nuevo discoTradición urbana 2 que cuenta con la colaboración de diversos artistas. "Que no muera la tradición y que esta temporada de fiestas sea una llena de paz para todos. Gracias colegas, productores y compositores", escribió el artista en su Instagram. "Espero que lo disfruten. Tan pronto lo escuchen me dejan saber cuál ha sido su tema favorito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aguinaldo urbano" es el primer sencillo de la producción y también destacan canciones como: es "Aquí si hay de tó'" de Limi-T21, "La Navidad es", con Yomo, "Las cosas buenas", de Pirulo, "Pasé Navidad llorando", de Ñejo, "¿Qué me hiciste?", con Divino, "Fiesta y gozadera", de El YMAN & Fortuna la Super F, "Mi regalo" (El Yman & Fortuna la Super F) y "Yo quiero tomar" (Jowell). Si quieren pasar una Navidad el estilo de este Don, pueden conseguir este disco en todas las plataformas digitales. ¡Felices fiestas para todos!

