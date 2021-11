Se separa Horóscopos de Durango: "Nos quedamos con tantos recuerdos hermosos" Tras más de dos décadas juntas, las hermanas Marisol y Virginia Terrazas dicen adiós al grupo Horóscopos de Durango ¿hubo pleito familiar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Horóscopos de Durango se formó en 1975, alcanzó su mayor auge cuando las hermanas Marisol y Virginia Terrazas se unieron a este grupo musical. Tras más de dos décadas juntas, anuncian el fin de esta agrupación. "Con el corazón lleno de gratitud y amor, les damos infinitas gracias por todo el cariño, tiempo, talento y por la fe que nos han brindado a través de tantos años. Nuestro capítulo juntas, en esta gran historia de los Horóscopos de Durango, llega a su final", mencionaron en un comunicado que dio a conocer Vicky en su cuenta de Instagram. "Nos quedamos con tantos recuerdos hermosos que solo ustedes nos han regalado a través de los años. Una gran etapa de nuestras vidas que aún se siente como un hermosos sueño; un sueño hecho realidad", agregaron. "Cada quien le regaló parte de su vida con su tiempo, pasión, sacrificios, sudor y talento. Como en cada libro, nuestras vidas también tienen capítulos y un final". Como los rumores de conflictos entre las familiares estuvieron presentes a últimas fechas, las cantante dejaron claro que no fue una disputa la razón de esta decisión, sino motivos de otra índole, aunque no aclararon cuáles. VICKY Y MARISOL TERRAZAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por lo pronto este capítulo lo terminamos juntas para entrar en otro donde seguiremos compartiendo con ustedes nuestras aventuras. Los tendremos en el corazón siempre", comentaron. "De antemano, les aclaramos que no estamos peleadas y que seguimos apoyándonos mutuamente. Se cumplirán los eventos que quedan pendientes". Las hermanas Marisol y Virginia Terrazas aprovecharon para agradecer al público y su equipo todo el apoyo que recibieron durante su carrera como agrupación.

