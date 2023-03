La desconocida e impresionante historia detrás de "TQG", la canción de Shakira y Karol G La Bichota compartió detalles reveladores de este número 1 junto a su compatriota que estuvo a punto de quedarse en un cajón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La canción "TQG" suma éxitos y visualizaciones de su video cada día. Lo que pocos imaginaban es que el destino de esa canción no era el que hoy es. En una emotiva entrevista con Karol G en el programa El Hormiguero, en España, la artista compartió por primera vez la historia que se esconde detrás del tema del momento, interpretado junto a Shakira. Aunque hoy es un hit, estuvo a punto de no serlo. La artista colombiana la había escrito más o menos a la par que "Mami", pero no quería que su carrera fuera más en esa línea de contenido. Así que la guardó en un cajón. "Decido que es una canción que voy a conservar para mí, para mis amigos, la escuchábamos en el carro, pero hasta ahí iba a quedar esa canción, iba a ser simplemente una canción para mí personal", explicó a Pablo Motos, presentador del exitoso programa español. Shakira y Karol G Shakira y Karol G estrenan "TQG" | Credit: Video Youtube Pero al ser conocedora de todo lo que estaba viviendo Shakira, al escuchar sus últimas canciones y conocer su proceso, inmediatamente le vino a la cabeza "TQG". Aunque ambas habían tratado de trabajar juntas antes, no se había dado la ocasión. Pero esta era la oportunidad y el tema perfectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que Karol G desempolvó este tema y se puso directamente en contacto con ella, sin intermediaros. Las dos artistas quedaron encantadas con la idea de grabar esta historia con la que la intérprete de "Monotonía" se sintió identificada desde el minuto uno. Tanto, que le pidió cantar uno de los párrafos que no eran para ella. "Le encantó... me dijo que sentía mucho la letra... Fue como tan especial todo", reconoció Karol G, quien aplazó la salida de su disco Mañana será bonito, ya a la venta, para que Shakira pudiera sacar antes su tema con Bizarrap, ya pactado y a punto de salir del horno. Mereció la pena la espera. De nuevo se convirtió en número uno, el video alcanzó millones de visualizaciones, de momento 110 millones, y una colaboración llena de empoderamiento que ya forma parte de la historia musical.

