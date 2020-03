¡Dayanara Torres y Casper Smart risas y complicidad en el concierto de Residente! Los jurados del programa ¡MQB! derrocharon alegría y buen rollo en el espectacular concierto de René Pérez junto a la orquesta filarmónica de Los Ángeles, LA Phil. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay noches y noches y sin duda la de este sábado es una para el recuerdo. Que se lo pregunten a Dayanara Torres y Casper Smart quienes tampoco quisieron perderse el concierto histórico de René Pérez acompañado de la orquesta filarmónica de Los Ángeles, LA Phil, dirigida por el gran talento de la música clásica, Gustavo Dudamel. Mientras Residente cantó sus reivindicativas rimas bajo la batuta del director de orquesta venezolano en el Walt Disney Hall de la ciudad californiana, desde sus asientos Dayanara y Casper cantaron, bailaron y apoyaron esta fiesta de la música con todas sus ganas. El cariño y la química entre ambos colegas se hizo notar en todo momento y así quisieron compartirlo generosamente desde sus respectivos perfiles de Instagram. Image zoom Dayanara y Casper Image zoom Dayanara y Casper SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como buena puertorriqueña, la exMiss Universo cantó y bailó al ritmo de la poesía y lírica urbana de su compatriota dándolo todo junto a su compañero que dejó constancia de este momento en una divertida grabación. El cariño y el respeto de ambos se ha dejado ver en su programa ¡MQB! donde nos regalaron su sentido del humor, su alegría y, por supuesto, sus veredictos como jurado. Fuera del set han formado una preciosa amistad que salta a la vista y que promete más momentos cómplices. El coreógrafo demostró su apoyo a Dayanara en uno de los días más importantes de su vida y ese fue cuando acabó su tratamiento contra el cáncer. La actriz hizo una fiesta en casa a la que Casper llegó bailando salsa y con un precioso ramo de flores. Un hermoso detalle que demuestra la unión y el respeto que se tienen. Además de Casper y Dayanara, tampoco quisieron perderse este momento único de la música personalidades como Omar Chaparro, Sofía Carson, Jesús Moré y la cantante Raquel del Rosario, entre otros. La presentación logró un lleno total y demostró que la música es libertad, es unión y sin límites. ¡Enhorabuena René! Advertisement

