Exclusiva: David Murillo busca poner el talento latino en los ojos del mundo Aprovechando sus propias virtudes artísticas, David Murillo busca que la cultura latina logre destacar a nivel mundial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con solo 28 años de edad, David Murillo goza de gran prestigio en la competida industria de Hollywood. Así, ha logrado formar parte de muchos proyectos exitosos y poner el nombre de su natal Colombia y de los latinos en alto. Ahora, confiesa que su mayor sueño es apoyar la cultura latina para que sus historias lleguen a todo el mundo. "Me gustaría hacer proyectos que visualicen historias de mi gente, de mi cultura; creo que la latina tiene muchísimo que aportar y, por supuesto, ya lo hemos visto en diferentes casos previos que la cultura latina también muchas historias muy interesantes que contar y con las que vibra el mundo", mencionó Murillo a People en Español. "Quiero ser parte de historias que lleguen al mundo, que, por supuesto, tengan poder y talento detrás de sí". La pasión profesional de este compositor de música para cine viene desde su primeros años de vida. "Mi por la música y el cine inició desde muy pequeño. Empecé tocando el piano a los cuatro años, luego complementé el estudio del piano con percusión; fui parte del ecosistema sinfónico y orquestal de Colombia por medio de la Sinfónica de Medellín, de Colombia, de Antioquia", relató. "Mi amor por el cine viene de un sueño de la infancia de ser actor. Nunca perseguí ese sueño, pero ahora me encuentro mezclando estas dos pasiones". Posteriormente, estudió en Berkley, gracias a "la beca latinoamericana que se me otorgó en 2012", donde estudió "mi pasión que es música para cine es en parte patrocinada por Howard Shore", uno de sus grandes influencias profesionales. David Murillo R. Credit: Instagram/@agalmamusic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor musical, quien cuenta con varios aciertos en su carrera, sumó un éxito más a su carrera tras ser el encargado de musicalizar las tres temporadas de la serie ¿Quién mató a Sara?, cuya invitación llegó tras demostrar su capacidad para realizar otro proyecto en tan solo un mes. !¿Quién mató a Sara? viene por un ejercicio que había tenido con Netflix, justo unos días antes, de llegar a trabajar en este nuevo proyecto con una película que se llama Se busca papá", explicó. "Tras esa historia de éxito y la calidad de música que podíamos entregar, inclusive en tiempo récord, el ejecutivo a cargo de ¿Quién mató a Sara? me recomendó para hacer la música". David Murillo R. Credit: Instagram/@agalmamusic "Trabajé impresionantemente cerca la primera temporada de la segunda temporada, solamente quince días de diferencia. Lo que inspira la música en realidad viene muy ligado a lo inspira la serie; lo que va sucediendo entre los personajes. La dirección también del showrunner, del director, del ejecutivo inclusive, porque, absolutamente, todos tuvieron mucho que ver en esa conceptualización principal de la serie. Desde el primer episodio se consideró que la música tenía que ser un personaje de igual importancia", continuó. "Al tener una historia cargada de emociones, la música también debía tener esa potencia y, por supuesto, tener el mismo nivel de energía e impacto que tiene la historia". "Estamos visibilizando a esta cultura latina que tiene tantísimos talentos", David Murillo David Murillo está preparando un magno proyecto que pretende, justamente, honrar a la cultura latina. "La industria es muy pequeña, pero va reconociendo a las personas que entregan trabajado de calidad y que, de verdad, son apasionadas por las historias y por su profesión, y creo que ese es mi caso", mencionó. "Aquí estamos para demostrarle al mundo que se puede tener una vida en la música, en el arte", agregó, "Pero que también poco a poco estamos visibilizando a esta cultura latina que tiene tantísimos talentos y que estamos todos dispuestos a ayudarnos entre colegas y entre latinos a que poco a poco creemos una industria muy beneficiada de nuestra diversidad y nuestra historia".

