Danna Paola cuenta los secretos detrás de K.O. Para Danna Paola concluir su más reciente producción musical titulada K.O. le llevó mucho tiempo y esfuerzo. La cantante cuenta todo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Danna Paola dio a conocer su última producción musical titulada K.O.; la cual, fue lanzada de manera inesperada ante la filtración de información. Pese a lo anterior, la cantante lo vio como una gran oportunidad y comenzó con la promoción teniendo excelentes resultados. Ahora, la protagonista de la serie Élite revela los secretos que hubo detrás de este trabajo. "Es un álbum de 11 Tracks. Todos son de mi autoría, lo cual me hace sentir muy orgullosa", mencionó a People en Español. Para que este disco pudiera ver la luz no fue tan sencillo porque a la también actriz, de origen mexicano, le llevó dos años terminarlo y considera que "fue un trabajo muy arduo y muy largo". Una de las primeras canciones que escribió fue "Friend de semana" que grabó en colaboración con Aitana y Luísa Sonza. "La escribí en el 2018, recién llegada a Madrid [para grabar, justamente, Élite] a un chico que me gustaba", reveló. "Esta canción habla de pasarla bien el fin de semana con el chico que te gusta", agregó. "Decidí hacerla con estas chicas maravillosas porque son, aparte de talentosas, dos grandes mujeres". En los diversos temas que componen esta producción, se puede apreciar una mezcla de funk, pop y cumbia, entre otros géneros. Además, la compositora plasma diversas experiencias personales. Incluso, la pandemia por la que atraviesa el mundo le sirvió de inspiración para crear "Contigo". Este sencillo fue el detonador del "Contigo challenge", donde se unieron diversas personalidades para recaudar fondos que sirvieron para sanitizar sitios vulnerables. Danna Paola Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queríamos sacar una canción que fuera dedicada a esas personas que teníamos lejos durante la cuarentena", Danna Paola "Contigo es una canción que escribimos durante la cuarentena. La escribí con uno de mis mejores amigos que es Saak", relató. "Era un día muy gris y queríamos sacar una canción que fuera dedicada a esas personas que teníamos lejos durante la cuarentena". Uno de sencillos que logró posicionarse rápidamente en el gusto del público fue "No bailes sola" que la protagonista de la telenovela Atrévete a soñar realizó en coautoría con Sebastián Yatra, y otros autores. La creación, producción y el video se realizaron a distancia porque ambos estaban en sus diferentes países, México y Colombia, a causa de la pandemia. "Fue una colaboración que no esperaba y que fue complicada de realizar", mencionó. "Lo hicimos básicamente a través de zoom, cuando estaba en una casa rural. A través de videollamadas, en varias sesiones", explicó. "Me llena de mucha alegría, ha tenido muchos reconocimientos. Gracias a Sebas [Yatra]". Los otros títulos que completan estes disco son "TQ y ya", "Calla tú", "Sola". "Amor ordinario", "Bajo cero" y "T.A.C.O."; así como, "Justified", "Me, myself" donde mezcla frases en inglés y español. Con K.O. Danna Paola ha logrado colocarse en los primeros lugares de los listados musicales; además, celebra el éxito que tuvo durante su primer concierto streaming Welcome to my break up party.

Share options

Close Login

View image Danna Paola cuenta los secretos detrás de K.O.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.