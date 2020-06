Danna Paola causa revuelo con su tema dedicado a la comunidad LGTB+ Danna Paola lanza tema dedicado a la comunidad gay con el que busca un mundo más igualitario. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay, Danna Paola lanzó el tema “TQ y ya” dedicado a la comunidad LGTB+; con esta canción la protagonista de la serie Élite busca romper con los estereotipos. “No tengan miedo a cantar sobre la diversidad”, advirtió Danna Paola en un live que realizó en su cuenta de Instagram. “Todavía vivimos en un mundo donde la gente tiene miedo de decir lo que siente y si puedo ayudar con mi música, lo hago con mucho amor”. RELACIONADO: Danna Paola causa furor al mostrar imágenes sin maquillaje Image zoom Photo: Danna Paola/Instagram Para acompañar el tema, la cantante realizó un video cuya escenografía y vestuario tiene los colores de la bandera de dicha comunidad. “Gracias por ser un ejemplo al mundo, de que somos capaces de luchar todos por nuestros derechos y poder mostrarnos tal y como somos, sin miedo de amar y ser amados, sintiéndonos orgullosxs de ser únicxs y poder vivir la vida del color que quieras, brillando en plenitud, alzando bandera con el corazón bien puesto, y sin miedo a lo que digan los demás”, escribió en la misma red social. “Gracias por hacerme parte, por todo su amor y elegirme como hermana siendo parte de la comunidad como artista y ser humano, y así brillar juntos para el mundo!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta propuesta musical ha causado revuelo entre los cibernautas. “Gracias por la canción tan hermosa; me hizo tomar valor y salir del clóset con mi familia”, mencionó un seguidor. “Gracias por alzar tu voz, por luchar por un mundo en donde sepamos que el amor no es una perversión”, comentó otro usuario. “Gracias por recordarnos que el amor es universal”, dijo alguien más. A solo unas horas del lanzamiento, el video cuenta con 2 millones de reproducciones y sigue creciendo. Mientras tanto, Danna Paola formará parte de los festejos virtuales para conmemorar este día.

