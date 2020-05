"Esto es muy complicado". Danna Paola aviva los rumores de posible romance con Sebastián Yatra La cantante se quedó cortada al ser cuestionada sobre su supuesta relación con el colombiano y dijo algo que hizo saltar todas las alarmas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La inesperada noticia de la ruptura de Sebastián Yatra y Tini Stoessel causó una gran tristeza en sus fans que así se lo dejaron saber a sus protagonistas. Y como suele ocurrir en estos casos, las apuestas por la irrupción de una tercera persona no se hicieron esperar. Entre los nombres soltados al aire está el de Danna Paola. Sin venir a cuento, la artista se vio involucrada en esta situación y, aunque no habló directo sobre el tema, sí dejó una de sus famosas escenas en la serie Élite que deja las cosas bien claritas, por si alguien no lo entiende. "¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie", dice el famoso diálogo. Pero eso no fue todo, la cantante ofreció un directo con motivo de su nuevo y pegadizo tema "Contigo" y las preguntas sobre el supuesto amorío con Yatra no cesaron. Sus nervios y sus risas avivaron para muchos el debate. "Esto está muy complicado, yo no debí haber hecho este live", dijo con carita traviesa al leer un comentario que le preguntaba "¿te gusta Sebastián Yatra?". Aunque no habló directamente de ello sus gesto lo decían todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro factor que ha añadido leña al fuego ha sido el último video de Danna, "Contigo", estrenado en Youtube esta semana. Para sorpresa de todos, ¿quién aparece en primera fila? ¡Pues el intérprete de "Falta amor". Aunque el artista no ha parado quieto en sus redes con publicaciones y decenas de historias varias tras volver a proclamarse un hombre soltero, no se ha pronunciado de nada referente a Paola. Ella tampoco lo ha hecho explícitamente pero sí con estas indirectas que nos dejan en ascuas.

