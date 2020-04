La historia detrás de Dalex: "Mi vida no fue fácil, dormí en la calle" Dalex cuenta en exclusiva sobre su pasado cuando fue barbero y hasta durmió en las calles By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de componer y cantar música pegajosa, Dalex presume de otras dotes. "Cuando cumplí 18 años estudié barbería, ahí es donde empiezo a escribir.", cuenta el cantante nacido en Filadelfia, PA, y criado en Puerto Rico, a quien su familia llama Pedro David Daleccio. "Con el dinerito que hacía, rentaba unas horitas un estudio para grabar mis temas. Puse mi música en My space y ahí es donde me conecta el productor". Image zoom Joel De Leon “JD" Diez años después, el artista de 29 años cambió las tijeras y la rasuradora por el micrófono cuando pegó con su éxito "Pa' mí remix". "No se me hizo fácil, dormí en la calle", recuerda. "En busca de mis sueños me tiré para Orlando a lo loco sin trabajo, sin nada. Cuando regreso a Puerto Rico, dejé a una novia embarazada en Miami. Así que trabajé de barbero y cuando nació mi hijo me fui para [Miami] a trabajar en una barbería [allá] y ahí es donde me descubre un productor que trabajó don Daddy Yankee y Nicky Jam y ahí empieza mi carrera”. Image zoom Cortesía: Univision Hoy la historia es diferente: con su nuevo EP, Modo avión (Rich Music), bajo el brazo, Dalex va por más. "Quiero que cuando se hable de los mejores artistas [del género urbano] se hable de mí. Me gustaría hacer películas, tener mi marca de ropa", anhela el intérprete, que está muy enamorado de su compatriota, la conductora Patricia Corcino. "Estoy con una persona que me apoya".

