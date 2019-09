Estrellas del reggaetón expresan indignación por nominaciones a los Latin Grammy 2019 By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Si bien el trabajo de algunas estrellas del reggaetón fue nominado este año, un creciente número de artistas de ese género están usando el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammy para expresar su descontento por las nominaciones del 2019 anunciadas ayer. ¡Mira quiénes se ha sumado al grupo en redes! Empezar galería Daddy Yankee Image zoom IG/Daddy Yankee “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy”, expresó el puertorriqueño en sus redes. Advertisement Advertisement Karol G Image zoom IG/Karol G La colombiana, que ganó un Latin Grammy el año pasado, mostró su apoyo y gratitud por lo que publicó Daddy Yankee. J Balvin Image zoom Pierre Suu/Getty Images Usando la misma imagen de “Sin reggaeton no hay Grammy Latino” que Yankee, el colombiano compartió en sus redes: “Por la cultura y el movimiento !!”. Advertisement Nicky Jam Image zoom Instagram/ Nicky Jam “Saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans !! Por la cultura y el movimiento #sinreggaetonnohaylatingrammys”, expresó el cantante tras el anuncio de las nominaciones a los Latin Grammy. Tego Calderón Image zoom Johnny Nunez/WireImage El boricua también compartió sus pensamientos sobre la ausencia de algunas nominaciones para artistas urbanos en sus redes sociales. Maluma Image zoom IG/Maluma El colombiano fue otro artista que compartió su desilusión sobre haber quedado fuera de las nominaciones este año. Advertisement Advertisement Advertisement Natti Natasha Image zoom Mezcalent La cantante dominicana se unió a sus compañeros del género en el movimiento. Wisin Image zoom Cortesía de Telemundo Junto a la ya viral imagen de “Sin reggaeton no hay Grammy Latino”, el puertorriqueño dijo: “El premio más grande es el aplauso del público”. Lunay Image zoom Gladys Vega/Getty Images “NO subo este post porque yo no este nominado! Mi carrera acaba de comenzar , PERO LA ACADEMIA TIENE QUE RESPETAR LA CULTURA Y LOS ARTISTAS DE MI GENERO #REGGEATONNNNNNNNN”, dijo. Advertisement Advertisement Advertisement Anuel AA Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images El novio de Karol G también apoyó —y agradeció— lo que publicó Daddy Yankee. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

