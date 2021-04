Daddy Yankee, Guaynaa, Farina y más estrenos musicales ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir daddy yankee estrena cancion el pony Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "El pony", Daddy Yankee Manteniendo una constancia inigualable, la superestrella global e ícono del reggaetón Daddy Yankee lanza "El pony", un pegajoso tema musical que se inclina hacia unos beats de reggaetón con un pegadizo coro inquebrantable. El video dirigido por Daniel Durán para 2 Wolves Films y filmado en la ciudad de Miami salta desde escenarios vibrantes con bailarines que se apoderan de un establo, un carrusel e inclusive aparecen montando unicornios por las nubes mientras Yankee domina cada escena. "Cumbia a la gente", Guaynaa ft Los Ángeles Azules Guaynaa y Los Ángeles Azules presentan "Cumbia a la gente", un himno a la cumbia que evoca el ritmo y el flujo de la cumbia tradicional. En el video, Guaynaa y Los Ángeles Azules ofrecen una actuación enigmática y enérgetica en un supermercado tradicional que muestra a un carismático Guaynaa bailando y divirtiéndose mientras compra en la tienda. El tema nos anima a todos a levantarnos y bailar al ritmo contagioso de la cumbia. Flowres, Farina y Arcángel farina arcangel EP flowres Credit: Cortesía Farina A.K.A. La nena fina lanzó su esperado EP Flowres junto a la sensación del reggaetón Arcángel. Flowres es un EP visual innovador, la primera colaboración de una estrella femenina latina y una estrella masculina latina de esta naturaleza, que consta de seis canciones y videos nuevos. "No puedo esperar a que todos se sumerjan en el maravilloso viaje que es Flowres. No puedo pensar en nadie más con quien me hubiera encantado trabajar en esto que con Arcángel", dijo Farina. "Su ética de trabajo y su pasión son incomparables, y es por eso que creo que este EP es tan bueno". "De rodillas", Leonel García ft. Dani Martin y Pedro Capó "El primer paso para comenzar un cambio es aceptar la necesidad de éste", declaró Leonel García sobre "De rodillas" un nuevo sencillo en el que el reconocido compositor suma las voces de Dani Martín y Pedro Capó para hablar sobre la necesidad de un cambio por parte de los hombres en torno a la equidad de género. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyke Mike, Myke Towers Lyke Mike - Album Cover myke towers Credit: Cortesía Myke Towers celebra y vuelve a sus raíces musicales con el lanzamiento de su álbum Lyke Mike. "Este álbum, para mí, como todas mis otras obras, es muy personal. Quise volver a mis raíces artísticas con él flow mas trap, más calle, de donde vengo y con las influencias de mis ídolos. Las letras vienen con el mismo corazón que le ponía cuando comencé con esta aventura.", comenta Towers. "Obviamente", Corina Smith Corina Smith, estrena su nuevo sencillo, "Obviamente". La cantautora comparte una de sus experiencias románticas más electrificantes a través de esta nueva producción, con la que busca inspirar a otras mujeres y representar el lado sensual y divertido de su feminidad. "El dinero viene y va", Lorenzo Méndez ft. Adal Loreto Lorenzo Méndez estrena "El dinero viene y ya" junto a Adal Loreto. Después de haber pertenecido a una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano cono La Original Banda el Limón, Méndez está dispuesto a dejar huella por sí mismo, y aunque ha lanzado varios sencillos, algunos a dueto, Lorenzo sabe que debe iniciar su propio camino ahora de manera independiente, por lo que dicho tema tendrá el respaldo de su sello LM7 Entertainment. "Veneno del bueno", Anabella Mondi Anabella Mondi lanza su álbum debut Sensorial, una combinación intrépida de sonidos que transporta a través de un viaje por los sentidos. El CD va acompañado por el estreno de "Veneno del bueno". El videoclip fue grabado en Puerto Rico bajo la dirección de José Omar Hernández. A través de las impresionantes imágenes, la letra de empoderamiento a minorías y comunidades marginadas cobra vida en la pantalla. "No quiero na'", Samantha Sánchez La española Samantha Sánchez regresa con su último éxito "No quiero na'", un tema que habla del valor del amor propio y que explora la sensación única de satisfacción que sólo llega cuando aceptamos quienes somos.

Share options

Close Login

View image Daddy Yankee, Guaynaa, Farina y más estrenos musicales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.