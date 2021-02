Close

Daddy Yankee, Farruko, Raymix y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Problema", Daddy Yankee Daddy Yankee lanza "Problema", una bomba musical que se vislumbra sea su próximo hit mundial. Compuesto por Daddy Yankee, Raphy Pina, Dímelo Flow, Slow Mike, Justin Quiles, IZZACK y BK, "Problema" es un tema impulsado por un ritmo inquebrantable, que incluye versos ardientes y un pegadizo coro para cantar a todo pulmón. Por su parte, el video musical continúa con una tradición de impresionantes visuales para Daddy Yankee que incluyen una orquesta musical, movimientos de baile inigualables, alta moda salvaje y una acción que no se detiene. "Oh Mama", Farruko ft. Myke Towers El cantautor puertorriqueño, Farruko, continúa consolidando su afirmación como un músico audazmente inventivo con su doble lanzamiento titulado "Premium" que incluye "Oh Mama", con él también isleño Myke Towers y Xoxa con el rey del dembow dominicano, El Alfa. Estos últimos temas del cantante continúan validando su inmensa creatividad y versatilidad musical como intérprete y artista que puede crear música que resuene a nivel mundial. "Ni vivo ni muerto", Micro TDH ft. Lasso Los cantantes venezolanos Micro TDH y Lasso sorprenden con "Ni vivo ni muerto", una balada que aspira a ser un clásico. El tema retrata una situación donde alguien está sufriendo mucho por el abandono de la persona que quiere, pero en ese proceso se da cuenta que se está desahuciando a sí mismo por obtener el amor de esta persona. Esta pieza audiovisual, dirigida por Garabato, muestra a los artistas cantando en diferentes locaciones de la Ciudad de Sol. Una trama cargada de sentimiento, que presenta una historia donde el amor propio termina triunfando sobre el aferrarse a una relación que ya ha terminado. "Traviesa", Raymix El rey de la electrocumbia, Raymix, regresa con el nuevo tema titulado "Traviesa", una canción llena de energía y baile perfilándose para convertirse en un hit en la música latina. El video clip de la canción, realizado en Morelos bajo la dirección de Rodrigo Bonilla, muestra a cinco bailarinas de diferetes fisionomías dando un mensaje alusivo a que la mujer es bella y divertida en todos sus aspectos. "Es una locura", Mane de la Parra y Emilio Junto con el estreno de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, los actores y cantantes Mane de la Parra y Emilio Osorio lanzaron el nuevo tema musical "Es una locura", canción que se ha convertido en las favoritas del público y donde estas estrellas unen sus voces al ritmo del género pop latino. "Es un tema pop latino con tintes urbanos. El mensaje principal de la canción es describir la sensación de cuando una persona está enamorada", indicó de la Parra. "Somos", Guaynaa & Cabra Los artistas puertorriqueños Guaynaa y Cabra hacen el lanzamiento del sencillo "Somos", canción principal de la película El cuartito dirigida por el cineasta argentino Marcos Carnevale. Sobre la creación de esta obra, Cabra comentó: "Fue muy especial poder trabajar en colaboración con Sie7e y Guaynaa en este tema. Trabajamos mucho con percusión, sintetizadores y conectando con la música electrónica. Los distintos instrumentos dentro de la canción representan distintos territorios de Latinoamérica. Un tema chévere". "Sin ropa", Lunay El cantante Lunay acaba de lanzar "Sin ropa", su primer single en solitario de 2021 y el primer avance oficial de su nuevo proyecto, El niño. El pegajoso tema, que vuelve a contar con la producción de los dos productores más importantes de la música latina actual, Chris Jedi y Gaby Music, cuenta con unos sorprendentes y sensuales visuales. "Es que tú", Chris Andrew ft. Wisin & Rauw Alejandro Chris Andrew regresa en grande con su explosiva colaboración "Es que tú" junto a los grandes del género Wisin y Rauw Alejandro. "Es que tú" fue producido por el renombrado dúo de productores Los Legendarios. Hyde El Químico llevó a cabo la masterización y mezcla del tema. El lanzamiento del sencillo va acompañado del video dirigido por Nuno Gómez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nobody Like Me", A. Chal El cantante, compositor y productor, A. Chal, lanza "Nobody Like Me", una canción con sonido fresco que mezcla R&B, música alternativa y reggaetón con letras en inglés y algunas frases en español que hablan de perder un amor y cómo esa persona nunca va a encontrar a "nadie como yo". "Salvaje", Willie Gómez Willie Gómez presenta "Salvaje", una propuesta perfecta que trae calor y energía a los últimos días de esta temporada invernal con su contagiante ritmo. "Creamos un tema lleno de energía y sensualidad. Cada acorde, es una invitación a desfogar esa necesidad interna que tenemos de comunicar nuestros sentimientos de pasión a través de los cuerpos, del baile y de la música", dijo Gómez. "Luna", Santi El dúo Santi introduce una ola de frescura dentro la galaxia digital con el lanzamiento de "Luna", un sonido híbrido que combina ritmos alternativos y de R&B recordativos a los años 80. El sencillo viene acompañado de un video musical divertido que se rodó en sus lugares favoritos de la ciudad de Nueva York.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Daddy Yankee, Farruko, Raymix y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.