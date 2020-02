SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Después de dos años de espera, David Bisbal vuelve a la escena musical con En tus planes (Universal Music Latin), un disco de nueve canciones, entre las que están “A partir de hoy” con Sebastián Yatra, “Perdón”con Greeicy, “Bésame” con Juan Magán y “Abriré la puerta” con Alejandro Fernández. ¿Por qué hay que escuchar este disco? Los que nos dijo el cantante español nos estremeció.

¿Cómo definirías este momento profesional que estás viviendo?

Estoy disfrutando una barbaridad. Quiero seguir evolucionando y quiero seguir trabajando mi voz para mantenerla.

Image zoom

¿Cómo fue que elegiste trabajar tus duetos?

En mi caso tiene mucho que ver cómo te lleves con los artistas. La canción que hice con Sebastián Yatra [por ejemplo], me acuerdo que Sebastián apenas estaba empezando su carrera. Lo conocí en un concierto en Londres, en ese tiempo tenía una rumba latina y hablé con él, me cayó espectacular y lo invité a cantar conmigo y resultó que la canción me ha funcionado muy bien.

Luego Greeicy, me fijé muy bien en ella en todo lo que hacía en las redes sociales y me di cuenta que era una artista que lo hacía todo bien. Fue otra sorpresa. Y con Juan Magán y Alejandro Fernández pues ya es una amistad de muchos años.

Image zoom

¿Qué es lo mejor que trae este disco?

El género de la rumba es lo que vuelve a estar presente. Pero evidentemente con la madurez del tiempo y la actualidad musical. Tengo canciones innovadoras. No solo nos enfocamos en las canciones comerciales o que se van a escuchar de la radio. En este disco hablé con las personas para que me dijeran lo que querían escuchar.

¿Tienes alguna canción consentida?

Tengo varias. Tengo “Amor amé”, es una canción de una fuerza espectacular, es para bailar, pero la letra me ha ayudado a hacerla Antonio Orozco, no es la típica canción para bailar con letra simple. “Si tú la quieres” y otras canciones que no son tan comerciales.

Image zoom

Hablas de una madurez musical…

El tiempo me ha hecho más capaz para organizar el día. Es muy duro compaginar mi vida personal que para mí es lo más importante por encima de la música. A veces tenemos que inspirarnos en las letras que pertenecen a nuestra vida. Está claro que el tiempo siempre te da la oportunidad para seguir evolucionando no solamente como artista, también como persona. Hay una canción muy especial para mí por ejemplo, “Sabrás”, [que] es un tema que le dedico a mi hijo de diez meses hablándole del amor de su hermana que tiene 10 años. Me da felicidad tener canciones así porque aunque tú las puedas escuchar, si no sabes de esa historia, está claro que si coincide con algún momento de tu vida, también la vas a hacer tuya.

¿Cuánto tiempo te llevó armar este disco?

Un año y medio en recopilar todo el repertorio. Sin contar que los primeros sencillos como el de Greeicy y Sebastián Yatra iniciaron desde hace dos años.

Image zoom

¿Cómo trabajas tu voz?

Mi trabajo empieza con el deporte y la preparación. Tener una vida sana. Y la preparación hará que tu cuerpo esté fuerte. La práctica es muy importante también.

¿Por qué escuchar En tus planes?

Es lo que ustedes me han pedido, son sus peticiones. Es un resumen de toda mi carrera, con todos los géneros musicales que he estado defendiendo hasta el día de hoy.