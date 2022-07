Cuco el cantante que trae el realismo mágico a la industria musical Conoce la innovadora propuesta musical de Cuco en su más reciente disco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con un estilo innovador donde pretende con sus canciones envolver en una especie de sueños, muy al estilo del realismo mágico, Cuco se sigue consolidando en la escena musical para presentar su más reciente sencillo titulado "Sitting in the Corner"; el cual forma parte de su segundo álbum Fantasy Gateway, cuyos doce temas son una reflexión de este cantante de origen mexicano-estadounidense sobre su experiencia personal al transitar de la adolescencia a la edad adulta. El también compositor de 24 años nos habla de su más reciente trabajo. ¿Cómo y quién te descubrió? -Los fanáticos fueron los que me descubrieron y ellos me dieron el camino para ser descubierto por todos los que están en mi equipo, en mi disquera, que están trabajando en toda la logística de mi vida y ayudando a llevar mi carrera hacia adelante. ¿Quién es tu ídolo? -No sé a quién tendría en la categoría de ídolo. Tengo mucha gente que me inspira, pero no creo poder identificar a una persona que sea mi ídolo. Pero he sido inspirado mucho por Kevin Parker, Roger Waters, Debby Willmore, Rick Ryan, Nick Mason. Creo que de ahí se pueden imaginar quienes más me inspiran. ¿Con quién te gustaría trabajar? -No tengo ninguna colaboración con la que sueño. Sueño con seguir colaborando con gente que tenga muy buenas vibras, que sean muy creativas, buenas personas y que tengan la misma meta, aparte de crear música buena, también inspirar a todos lo que escuchen nuestra música. Entonces, puede ser, la verdad, cualquier persona que pueda alinear todo eso conmigo y creo que se puede llegar a hacer algo espectacular. ¿Qué es lo que hace a tu música diferente? -Una parte es que me divierto mucho de cómo experimento en varios estilos y me gusta dar un sentimiento muy nostálgico, casi como si estuvieras en un sueño y siento que mi música favorita me hace sentir así y quiero que la gente que escuche mi música se sienta así también. Cuco Credit: Cuco Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué el público debe el tema "Sitting in the Corner"? - Creo que el nuevo sencillo y el disco Fantasy Gateway tienen una esencia y experimental, pero también elementos que ya había incorporado antes. El relación al sencillo es un estilo muy único que se ha formado o combinado con diferentes géneros. Nada fue forzado, pasó todo muy naturalmente y siento que se traslada muy bien a todos los sentimientos y la producción creo que le da muy sabor con todos los colaboradores. "De aquí a cinco años no tengo la menor idea de cómo voy a estar", Cuco Cuco Credit: Cuco Instagram ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años -De aquí a cinco años no tengo la menor idea de cómo voy a estar porque soy muy ambicioso y, al mismo tiempo, muy nervioso, pero creo que se balancea mucho. La verdad, estoy muy contento en el lugar donde estoy. Seguramente, estaré en un lugar más adelantado de donde estoy ahorita y creo que voy a superar lo que he hecho hasta ahora porque esa la meta de cualquier artista. No sé. No me gusta poner esa presión en mi mente, pero si me imagino buenas cosas por lo menos. El reciente disco de Cuco, Fantasy Gateway, está disponible a partir de hoy, 22 de julio de 2022, en todas las plataformas digitales de música; así como el video del sencillo "Sitting in the Corner", que grabó en colaboración con Kacev Musgraves y Adriel Favela.

