Cononce más de FEID y su esencia en su nuevo álbum 19

El artista colombiano Feid está de fiesta con el estreno con su nuevo álbum 19.

El cantante, productor y compositor que está destrás de varios de los éxitos de artistas como J Balvin, Sebastián Yatra, el grupo CNCO, entre otros, quiere dejar claro que este nuevo logro es fruto del arduo trabajo, autenticidad y muchos años de música. Feid ha dejado todo en la lona para su nueva producción discográfica, en la que cada uno de los temas fue escogido por él mismo.

Su nombre artístico se refiere a la convicción y credibilidad de su talento; el nombre FEID se traduce en una fe sólida, fe en Dios y en sí mismo. People En Español conversó con el oriundo de Medellín, conoce más del paisa a continuación.

Con este album quieres dar tu verdadera esencia a tu publico. Explicamos como es este renacer y qué representa el número 19 para ti.

El número 19 significa mucho y este me lo propuse desde hace mucho que era mi año de cambio. Cada canción fue escogida especialmente por mi, cada tema y el orden tiene mi mano. Suena particular. Me esforcé mucho y la pasé muy rico haciendo este disco, por eso digo que es full mi esencia.

¿Cómo se dio la colaboración de tu tema “Badwine” y Zumba?

Es chistoso porque el coro dice “son band wine” y unas amigas me preguntaban ¿por qué dice Zumba? Les conté esa anécdota a mis publicistas y me pusieron en contacto con la gente de Zumba y les gustó mi música. Hice una versión que en efecto decía Zumba y desde ahí se hizo un reto viral. Me han enviado videos bailando mi tema desde todas partes del mundo; indonesia, Rusia, Estados Unidos, Japón y muchas partes donde mi música quizá no había llegado.

Tú que has vivido ser compositor, productor y artista… ¿Cuál de las tres ramas prefieres?

Para mi son mundos muy diferentes, son polos opuestos. Estar en las dos partes me ha ayudado a valorar mucho el trabajo de la gente porque yo se todo lo que conlleva ser un compositor, un productor, pero a la hora de la hora, cuando hago mis canciones para mi, trato de rodearme de muchas personas que me aporten.

Cien por ciento estoy enamorado de ser artista desde que era un niño.

Ya que has tenido estas experiencias hay algo que te hubiera gustado ahorrarte. ¿Que mensaje quieres dejar a otros jóvenes que quieren a entrar en el genero urbano?

En mi caso no me quisiera haber ahorrado nada porque lo bueno y lo no tan bueno me ayudó a madurar en muchos aspectos y convertirme en lo que soy ahora.Yo le diría a la gente que tiene que confiar mucho en sí mismos, en ser súper auténticos, que hagan mucha música y desarrollen su talento porque aquí no se trata de dinero, no se trata de fama, aquí se trata es de música y al final del día la gente te va a seguir por tu buena música.

¿Vienen nuevas colaboraciones?

Este disco no tiene ninguna colaboración y esta vez quería hacer un ejercicio, porque siempre que escribía canciones no las hacía pensando en un artista en específico. Ahora quiero ver de cada canción si me llegan propuestas de diferentes artistas para sacar remix.

El álbum 19 está disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 17 de mayo.