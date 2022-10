Conoce a VF7, el prodigio de 15 años que "está muy dura y viene a romperla ahora mismo" VF7 ha mostrado desde una corta edad su talento artístico. Te presentamos su interesante historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con solo 15 años VF7 ya tiene en su haber dos discos donde la todos los temas fueron compuestos por ella. Así, cada día continúa trabajando para posicionarse como un referente de la música urbana. "VF7 es una niña, en su mente no es una niña, pero si es una niña. Tiene 15 años, está metida en la música, está muy dura y viene a romperla ahora mismo", mencionó a People en Español. Valeria Fernández, nombre real de la cantante, descubrió su amor por la música cuando era muy pequeña; así, a los ocho años comenzó a tocar la güira, e incluso hizo presentaciones profesionales. "Mi abuelo tocaba la güira y me gusta mucho como se escucha en merengue, también se toca en otro género, pero la mayoría se toca en merengue y me gustaba como sonaba", explicó. "Estaba súper pequeña tocando la güira con Rumba Caliente, una banda de merengue". Pese a tocar este instrumento, la joven de origen puertorriqueño descubrió que cantar y componer era una pasión mayor y de inmediato, con ayuda de su madre, puso manos a la obra para buscar una oportunidad. "Le dije a mi mamá y ella le escribió a un montón de productores y uno de ellos me contestó, y me grabó mi primera canción", relató. "Mi primera canción la escribí cuando tenía 11 años. No me acuerdo del nombre. 'Perdóname' fue la canción que hice y grabé. No la dediqué a nadie, solo salió. Desde que empecé en la música he estado escribiendo mis canciones. Tengo quien me ayuda, pero la mayoría las escribo yo. Llevo mucho tiempo escribiendo, siempre se me va soltando más el lápiz". VF7 Credit: VF7 Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su talento fue tal, que solo un año después grabó el tema "Extrañándote" con Rauw Alejandro. "Me sentí super bien de trabajar con Rauw Alejandro, estaba empezando; de verdad, fue muy cool porque son muy fan de él. Cumplir ese sueño fue algo muy grande y le doy las gracias. De él aprendí nunca me quite y que siga escribiendo. Y que nunca pare de escribir porque a veces uno se frustra", confesó. VF7 Credit: Ale Alcover Ahora, la chica promociona el tema "Aprovéchame bebé" que grabó en colaboración con Young Miko. "Es un reguetón medio rapidito que se puede bailar, se puede gritar, se puede cantar y eso es lo que hay que hacer porque a la gente le gusta eso", comentó. "Es un tema que está súper bueno y el coro también". "Cuando subo a un escenario la primera canción estoy muy nerviosa, la segunda me voy soltando más y se me olvida que estoy en el mundo", VF7 VF7 quiere grabar un tema en inglés y continuará lanzado nuevos temas que pondrá en un álbum o EP; mientras, tanto "Aprovéchame bebé" y su disco 15 ya están disponibles en todas las plataformas musicales. "Cuando subo a un escenario la primera canción estoy muy nerviosa, la segunda me voy soltando más y se me olvida que estoy en el mundo. La verdad me siento súper bien y me gusta tener química con el público; eso me hacer sentir muy bien, esa es la idea", concluyó.

