Conoce a la nueva promesa de la música regional mexicana Los jueces Chiquis Rivera, Ana Bárbara, Pepe Garza y Don Cheto eligieron a los ganadores del reality musical Tengo Talento Mucho Talento, que prometen arrasar dentro del género regional mexicano. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de una ardua competencia y de haberse sometido a las críticas de los exigentes jueces, cinco jóvenes convirtieron su sueño en realidad, al ser nombrados los ganadores de la más reciente edición del reality musical Tengo talento, mucho talento [Estrella TV]. La noche del miércoles, Chiquis Rivera y Ana Bárbara, fueron dos de los jueces que ovacionaron a los talentosos músicos que de hoy en adelante formarán el quinteto llamado Nuevo Elemento, bajo la guía de la disquera Sony Music Latin. “El nuevo grupo llamado precisamente Nuevo Elemento, sentimos que viene con una nueva propuesta en el regional mexicano porque no hay un grupo vocal con cinco elementos no se ha visto”, expresó el programador y juez Pepe Garza a People en Español. “Creo que además representa un poco de la variedad que es la música regional mexicana… creo que cada una de las voces puede representar los diferentes estilos dentro de la música regional mexicana. [Los ganadores] son chavos [jóvenes] con muchas facultades y muchos valores familiares”. Image zoom Nuevo Elemento | Credit: Cortesía Estrella TV/Kevin Selinger SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lilo Bermúdez, de 15 años, Yahir Garduño, de 17, Danny Rea, de 21, Carlos Gabriel Arael, de 21 y Héctor Osobampo, de 22, aseguran que llevarse el premio a casa eliminó cualquier competencia personal, ya que se han unido como hermanos para poder brindar buena música a los amantes del género regional mexicano. “[Estamos] muy contentos y agradecidos”, expresó Osobampo. “Es un sueño hecho realidad y ya traíamos la responsabilidad de hacernos hermanos y hacer una misma voz todos juntos”. El más pequeño de los integrantes aún se muestra incrédulo de haber ganado el premio que incluye 100 mil dólares y un contrato exclusivo con la disquera. “Me siento muy orgulloso. La verdad estoy sin palabras. No me lo esperaba la verdad”, dijo Bermúdez. Image zoom Nuevo Elemento y Luis Coronel | Credit: Cortesía Estrella TV/Kevin Selinger La cadena logró realizar esta edición especial de la competencia bajo estrictas medidas de salud debido a la actual pandemia, con el fin de no romper su compromiso de realzar y exponer el talento dentro de la música regional mexicana. “Hemos estado a la vanguardia del impulso de nuevos valores por más de una década en todas nuestras plataformas de medios”, expresó Ivan Stoilkovich, vicepresidente ejecutivo de programación de Estrella Media. “Nos enorgullece el poder continuar ofreciendo una plataforma y un trampolín para la próxima generación de superestrellas internacionales de la música regional mexicana”.

