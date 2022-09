Para Gio Bravo 2016 fue un año determinando ya que inició los preparativos de su primer álbum y eso lo motivó para tomar una decisión muy importante a nivel personal, iniciar su proceso de transformación sexual. Ahora, el cantante comparte como llevó a cabo todo ello.

"Soy artista independiente. Fue una decisión que tomé y organicé un plan. Encontré apoyo en una persona que conocí, me ayudó muchísimo para abrirme el camino en los medios, que me dio a conocer un poco por mi historia. Empecé lo de la música al mismo tiempo que inicié esta transición personal y creo que a través de los cambios que estaba mirando, fue donde me salió toda la confianza del mundo y decir 'ok, esto lo voy a hacer [mi cambio sexual]', se dieron a la misma vez", relató Bravo a People en Español. "Eso fue en 2016 y en 2017 el disco ya estaba listo".

Para este intérprete, tomar una decisión de esta naturaleza le ha representado tener que luchar contra los cartabones estipulados y lo prejuicios prefabricados, pese a todo, cada día logra colocarse más en el gusto del público. El hecho de que me pudieran tomar más en serio como artista, independientemente de mi transcurso personal, creo que ha sido muy difícil tener un público que vaya más de quien soy yo y aceptar mi propuesta personal", mencionó.

Gio Bravo Credit: Golden Impala Studio

"Ha sido difícil de diferentes maneras. Cuando buscas apoyo o una compañía que te apoye, estamos en unos tiempos donde la cultura latina que se asusta. O tienen sus reservas o su opinión personal. Eso es una traba, una dificultad", continuó. "Pero también el público, a veces, puede ser igual. Hay personas que son cerradas de la mente y no se toman el tiempo de escuchar mi propuesta, solamente [piensan] 'esta persona es así' y para mí es un no 'no vale la pena'. No voy a mentir, a veces, es como un sube y baja de ánimo. Uno va con toda la actitud de 'voy a hacer esto, lograr el otro'. Y cuando te topas con personas así te tumba la ilusión, ese sentir, pero es solamente por momentos".

El representante de música urbana descubrió a muy temprana edad su pasión por la música. Incluso; recibió el apoyo de su familia para lograr su sueño de estar en un escenario. "Cuando tenía cinco o seis años fue cuando empecé a tener la iniciativa de cantar en las fiestas familiares o cantarle a mis papás, que a los dos les encanta la música. De ahí, fue creciendo más y más, al punto de que íbamos a restaurantes y mi papá le pagaba a las bandas para que me dejaran cantar y me gustaba muchísimo, no me daba pena, nervios y lo hacía. Conforme pasaron los años, eso fue creciendo más en mí", reveló.

Gio Bravo Credit: Golden Impala Studio

Ahora, ha lanzado diversos temas como "Lo que ella quiere" y "Eres fuego", con los cuales busca consolidarse profesionalmente. "Son temas de reguetón, de fiesta, perreo; algo divertido. Esta música la estaba trabajando durante los tiempos de pandemia. Quería lanzar algo para que la gente viera lo que estaba trabajando y fue como refrescar esta nueva vibra", explicó. "La mayoría de otros temas urbanos, siento, en lo personal como oyente y no creador, que son enfocados más en la pista, en el pit de la canción y, en realidad, no tiene como mucha historia la letra. Para mí es al contrario, me gustan las historias; me gusta contar, decir algo en los temas y acompañarlo con un bit pegajoso".

"Cuando no hay nadie que ha hecho ese camino antes de ti, es algo difícil porque en todos los aspectos están abriendo la primera puerta en cada sentido",

Gio Bravo